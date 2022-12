A Ballando con le Stelle mai ci fu edizione più dura per Selvaggia Lucarelli di quella terminata il 23 dicembre. La diciassettesima stagione del talent show di Milly Carlucci è stata segnata da una vera e propria faida tra i giurati. Faida che non si è limitata, come negli anni passati, agli screzi televisivi. I toni e le tensioni si sono levati ben oltre lo spettacolo offerto sul piccolo schermo ed è stato il caos. E infatti ci sono stati scambi di dichiarazioni velenosissime e piccatissime. Una buona parte della giuria ha mostrato una ‘allergia’ alquanto antipatica nei confronti della giornalista, la quale non è arretrata di un millimetro, ribattendo colpo su colpo e continuando a portare avanti le proprie battaglie. E se all’interno dello show non ha trovato sponde, ne ha avute alcune da volti Rai fuori dalle dinamiche di Ballando. Nelle scorse ore, a spezzare delle lance a favore della compagna di Lorenzo Biagiarelli, sono stati Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi… A ruota libera, e Salvo Sottile, timoniere de I Fatti Vostri che ben conosce i meccanismi di Ballando avendovi partecipato.

Fialdini, terminata la diciassettesima edizione di Ballando (ha vinto Luisella Costamagna tra le feroci proteste del pubblico che aveva preferito Alessandro Egger), ha scritto un messaggio a favore della Lucarelli, indicandola come la vera vincitrice: “La vincitrice di Ballando con le Stelle per me è Selvaggia Lucarelli. Lo show è esploso anche quest’anno grazie e a causa della sua presenza. Ieri sera aveva previsto subito come sarebbe andata a finire. E ha riportato il senso delle cose dentro un binario durante tutta questa edizione”.

Salvo Sottile è stato ancor più esplicito ed ha sostenuto che il resto della giuria l’abbia isolata. Il giornalista de I Fatti Vostri ha usato parole dure, che non hanno lasciato spazio a fraintendimenti. Inoltre ha ricordato che la Lucarelli stessa, quando lui partecipò al talent show di Milly Carlucci, non lo risparmiò da critiche. Una sottolineatura per rendere ancor più credibile il suo intervento.

“Non mi è piaciuto il trattamento riservato ieri a Selvaggia Lucarelli. Ognuno potrebbe poter parlare senza essere contestato o fischiato appena apre bocca. Trovo ancora più triste l’isolamento e lo scherno da parte dei suoi colleghi della giuria, che invece di fare squadra l’hanno provocata di continuo e trattata come un corpo estraneo”. Così Sottile sui suoi profili social. Il conduttore ha aggiunto che anni fa, a Ballando, fu “massacrato” dalla Lucarelli ma “quando è troppo è troppo”.

E adesso cosa accadrà? Selvaggia il prossimo anno sarà nuovamente tra i giurati o lascerà la trasmissione? La domanda se la pongono in molti. Ora, però, è tempo di riflessioni e di valutazioni, domani sarà tempo di decisioni.