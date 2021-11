Salvo Sottile chiude con Franco Di Mare: “Chiarimento? Non mi interessa”

By

Nessuna riappacificazione tra Salvo Sottile e Franco Di Mare. È stato il primo a farlo sapere in un’intervista rilasciata al settimanale Intimità. L’ex volto di Quarto Grado non ha gradito il modo in cui il collega l’ha “eliminato” dai palinsesti di Rai Tre. Un “licenziamento” improvviso che ha cambiato la vita privata e professionale di Salvo.

Per quattro anni Salvo Sottile ha condotto con ottimi risultati Mi manda Rai Tre. Nel 2020 il giornalista è stato però sostituito da Franco Di Mare senza avvisare prima il diretto interessato. Una situazione che ha mandato su tutte le furie Sottile, che è sbottato sui social network.

La lite tra Franco Di Mare e Salvo Sottile

Franco Di Mare si è giustificato dicendo di aver optato per risorse aziendali interne ma secondo Salvo Sottile questa non sarebbe stata altro che una scusa per “farlo fuori”. A tal proposito il siciliano ha precisato:

“Non ho mai saputo il vero motivo della sua decisione, ma l’ho vissuta come un’esperienza spiacevole, anche considerato che ormai non c’era più tempo di provare a cercare un’altra collocazione per la nuova stagione”

Salvo Sottile è dunque rimasto a casa per un anno, dedicandosi ai figli e alle sua passioni, fino a quando non ha ricevuto la chiamata di Michele Guardì per I Fatti Vostri. Salvo, insieme ad Anna Falchi, ha preso il posto di Giancarlo Magalli e Samanta Togni.

Una vera e propria rinascita per Salvo Sottile dopo un periodo professionale poco facile. Oggi, però, il giornalista non ha mantenuto alcun rapporto con Franco Di Mare:

“Non l’ho mai più incontrato e adesso non sono più interessato ad una chiarimento. Per me è un capitolo assolutamente chiuso”

Salvo Sottile dedito a I Fatti Vostri

Oggi Salvo Sottile è completamente concentrato su I Fatti Vostri, che sta ottenendo buoni ascolti nonostante l’addio di Giancarlo Magalli, conduttore storico del format di Rai Due. Quando non è impegnato col lavoro Sottile si dedica alla lettura e ai figli Giuseppe e Maya, che hanno rispettivamente 16 e 13 anni.

Salvo è stato sposato per quindici anni con la giornalista di Sky Tg 24 Sarah Varetto. L’ex coppia ha mantenuto un ottimo rapporto per il bene dei ragazzi. Attualmente il presentatore Rai è single e non è alla ricerca di una nuova compagna.

Il nuovo conduttore de I Fatti Vostri ha già annunciato che i suoi eredi non intendono seguire le orme dei genitori. In famiglia si respira già troppo giornalismo.