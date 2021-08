Salvo Sottile svela in che rapporti è oggi con l’ex moglie Sarah Varetto

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Visto Salvo Sottile ha svelato in che rapporti è oggi con l’ex moglie, la collega Sarah Varetto. I due si sono lasciati nel 2019 dopo 15 anni insieme e due figli, Giuseppe e Maya. Ad oggi sono ignoti i motivi della rottura ma il giornalista siciliano ha assicurato che i rapporti sono rimasti ottimi. C’è un legame fatto di rispetto, stima e affetto reciproci. Tanto che l’ex coppia continua ancora a fare delle cose insieme nonostante l’amore sia finito da tempo.

Queste le parole di Salvo Sottile sulla relazione che oggi ha con l’ex moglie Sarah Varetto, anche lei giornalista e dirigente Sky Italia:

“Ancora oggi facciamo molte cose insieme: andiamo spesso a pranzo o a cena. Il nostro legame si è trasformato e siamo davvero buoni amici, non solo per il bene dei nostri figli. Sicuramente questo ci ha permesso di condividere la vita dei ragazzi in modo molto sereno: ognuno di noi li vede quando vuole, ma spesso stiamo tutti insieme”

Salvo Sottile e Sarah Varetto sono amici

Salvo Sottile ha aggiunto che lui e Sarah Varetto sono stati molto fortunati. Dopo una separazione in tante famiglie volano stracci e coltelli ma non in quella dei due giornalisti che, una volta finito l’amore, sono diventati buoni amici. E soprattutto non hanno mai smesso di mettere al primo posto i loro ragazzi, indubbiamente frutto di un grande sentimento.

Ad oggi non è chiaro se Salvo Sottile abbia un nuovo amore: il conduttore 48enne è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Pure la separazione da Sarah Varetto è stata vissuta nel massimo riserbo, com’è sempre stato nello stile dell’ex coppia. Neppure della sfera sentimentale della Varetto si sa molto.

I figli di Salvo Sottile e Sarah Varetto

Salvo Sottile ha avuto da Sarah Varetto due figli: Giuseppe, 16 anni, (chiamato così in onore del padre di Salvo, celebre cronista siciliano) e Maya, 13. Il nuovo conduttore de I Fatti Vostri ha già annunciato che i suoi eredi non intendono seguire le orme dei genitori. In famiglia si respira già troppo giornalismo.

Giuseppe e Maya sono molto orgogliosi di Salvo e Sarah ma sono consapevoli dei grandi sacrifici che si fanno per questo lavoro, che si nutre di grande passione e costanza. Salvo Sottile ha ammesso che il primogenito è più interessato alla realizzazione dei documentari mentre Maya sogna di diventare medico.