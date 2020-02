Salvo, affondo a Signorini: “In camerino quasi pianto insieme”, e attacca Serena

Gf Vip 4, tutta la verità di Salvo Veneziano e le nuove dichiarazioni su Elisa De Panicis

Salvo Veneziano è tornato all’attacco dopo il Gf Vip 4. In una intervista fiume su Radio Radio, il secondo classificato della prima edizione del Grande Fratello ha raccontato tutta la sua verità. Ma proprio tutta! Giada Di Miceli ha ospitato Salvo nella sua trasmissione radiofonica Non succederà più, chiarendo subito che, da donna, ha trovato esagerato il processo mediatico fatto all’ex concorrente. Un’opinione molto diffusa, seppure molti avessero chiesto a gran voce la squalifica di Salvo, ma evidentemente il modo in cui Signorini ha affrontato la cosa non è piaciuta a tutti. Veneziano comunque ha spiegato ancora una volta di aver usato dei termini in sostituzioni di altri più volgari, pur riconoscendo di aver sbagliato. Salvo è molto dispiaciuto per l’accaduto, ma per certi versi è anche arrabbiato perché sta notando, dopo la sua squalifica, un trattamento diverso riservato ad altri concorrenti. Ma partiamo dall’inizio, perché Salvo ha anche parlato di Elisa De Panicis.

Salvo commenta le foto su Instagram di Elisa, poi rivela: “Senza telecamere non mi ha detto niente”

Giada ha mostrato le foto su Instagram dell’influencer, e su questo l’ex gieffino ha detto: “Io quando ho chiesto scusa ufficialmente nella Casa, dovevo scusarmi perché sono stato frainteso, la cosa che mi ha colpito è che mi ha detto sai mio papà a 70 anni cosa può pensare. Gli autori del Gf mi hanno detto non la attaccare, altrimenti passi per maschilista. […] ma se dovevi preoccuparti di tuo padre te ne dovevi preoccupare a trecentosessanta gradi. […] Ognuno si può vestire come vuole, però se ti devi preoccupare di tuo padre che se apre Instagram gli vengono sette infarti allora ti devi preoccupare in tutto”. E poco dopo su Elisa ha aggiunto altro: “Con Elisa ci siamo visti, certo. Ci siamo visti da Barbara. Lei non mi ha detto niente, non avete capito: spettacolo è spettacolo. Quando si spegne la telecamera non dicono più niente. Che mi deve dire? Abbiamo parlato del più e del meno, non è che era arrabbiata. Non aveva nulla”.

Gf Vip, Salvo contro Signorini: “Barbara Alberti doveva essere squalificata”

Poi la discussione si è spostata su Signorini e qui Salvo ha detto: “Signorini la puntata dopo ha detto stiamo andando in nomination e qua finisce che si scannano. Quindi è un termine che usano tutti. Avevo bevuto, ma non mi sono mai nascosto dietro al vino. Io sono astemio quindi immagina, ero sulla luna. Ero brillo e quindi un po’ stupidotto. Sì che mi pento”. Salvo non ha voluto usare il vino come giustificazione al suo comportamento, ma ha preferito affrontare le conseguenze delle sue parole. Altri però meriterebbero la squalifica come lui, ha sostenuto. Secondo il pizzaiolo del Gf, anche Barbara Alberti andrebbe squalificata: “La stessa cosa della Alberti su Wanda Nara, è finita con Signorini che ha detto ma sì non ti preoccupare, stiamo scherzando. Barbara Alberti doveva essere squalificata come me. Da una donna di una certa età ti puoi aspettare di tutto ma non le parole che abbiamo sentito”.

Le rivelazioni su Alfonso Signorini: “Ci siamo abbracciati in camerino”

Si è fatto un’idea precisa sul perché a lui sia stato fatto un processo mediatico e ha esposto il suo pensiero: “Il mio processo ha fatto 4.8 milioni di ascolti, è stato fatto per share? Se consideri che ieri hanno fatto 2.9 di ascolti, niente praticamente. Con me 4.8 di picchi”. Pare che prima della puntata in cui c’è stato questo processo, Signorini lo abbia rassicurato prima di entrare in studio dicendogli che sapevano fosse un bravo ragazzo e che avrebbero solo cercato di calmare le acque. Lo ha colpito anche cosa è successo dopo con Alfonso: “L’ho apprezzato quella sera che poi ci siamo visti nel camerino, ci siamo abbracciati e abbiamo quasi pianto insieme. Però dopo Pupo mi difende e tu dici no no quello che ha detto Salvo crea violenza sulle donne. Non lo sto più capendo: una settimana dice una cosa, la settimana dopo un’altra. Su alcuni personaggi vede delle iperbole”.

Salvo dopo il Gf Vip: “Gli autori ci hanno marciato sopra”

Quando è stato squalificato, inoltre, ha ricevuto l’affetto degli autori: “Erano veramente dispiaciuti. […] In trenta secondi mi hanno tirato fuori dalla Casa, mi hanno portato in una cameretta e io ero mortificato e anche altri autori, mi hanno abbracciato. Mi hanno detto Salvo purtroppo fuori è successo un macello, ma io non riuscivo a capire. Ero mortificato per la figura che avevo fatto fare a mia moglie. Non voglio dubitare degli autori, però loro dopo ci hanno marciato sopra”. Non è finita qui, perché ha anche rivelato altri particolari interessanti: “La Panicucci è partita con me in quinta, poi me lo sono fatto spiegare da alcuni produttori. Hanno visto che quando toccavano il mio tasto i picchi si alzavano, il Web si era scatenato. Loro dovevano già eliminarmi il sabato, ma mi hanno eliminato il lunedì con questa busta e tenendomi nascosto fino al mercoledì, per fare il super puntatone”.

Pago e Serena, Salvo torna all’attacco: “Hai visto questo grande amore?”

Ma Salvo in questa lunga intervista ha anche parlato di Serena e Pago, su cui ha delle idee ben precise che conosciamo da tempo. Secondo lui, con l’ingresso di Serena come concorrente Pago si sarebbe giocato la vittoria: “Il probabile vincitore era Pago, dopo ieri sera è finita la sua vittoria. La situazione di Pago è finita. Purtroppo. L’entrata di Serena ha tolto la vittoria a Pago, a meno che lei non lo tratti male”. Sul fatto che Pago abbia perdonato Serena ha aggiunto: “Io sono sempre stato contro Serena per quanto riguarda la coppia. Tre mesi prima dice non lo amo, provo attrazione per un altro e può succedere a tutti, parò sput….rlo e dire non riuscivo a pagare le bollette. Ora vedo solo interessi. Tu hai visto tutto questo grande amore di Serena per Pago?”.

Salvo Veneziano ancora contro Serena Enardu: “Ha preso la visibilità che cercava”

Salvo ha ribadito le parole di stima nei confronti di Pago, ma la Enardu non gli va proprio a genio: “Il problema non è lui. Il problema è la signora che è lei, Serena. Improvvisamente ti è tornato l’amore dopo due mesi. Se è in cerca di visibilità? L’ha già presa la visibilità, è un nuovo concorrente. Il pubblico aveva votato per eliminarla e ieri sera invece il pubblico sovrano non conta più nulla. Lì si fa entrare chi vuole e si fa uscire chi vuole, non avete ancora capito niente?”.