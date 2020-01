Salvo dopo il Gf Vip torna sui social: le prime parole dopo la squalifica

Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano dopo la squalifica torna su Instagram: le prime parole

Salvo Veneziano dopo il Gf Vip 4 è tornato su Instagram e le sue prime parole hanno ricevuto centinaia di commenti. Sappiamo ormai bene cosa è accaduto, un episodio ha rovinato l’esperienza di Salvo nella Casa del Grande Fratello. Rovinando un’esperienza che è riuscito a ripetere a distanza di vent’anni dalla prima volta. Lui è stato infatti uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, aveva lasciato un buon ricordo nel pubblico per la sua simpatia e la sua genuinità. In questa quarta edizione Vip, che celebra i vent’anni del Gf, Salvo invece è inciampato e non ha potuto fare altro che ammettere l’errore. Sa benissimo di aver sbagliato, ma forse pensa che il processo contro di lui inizi a essere troppo lungo.

Salvo Veneziano, le prime parole dopo la squalifica al Gf Vip: “Non ho ucciso nessuno”

Ieri sera Alfonso Signorini è stato molto duro sull’argomento, è stato fatto un vero e proprio processo a Salvo, che poi ha chiesto scusa e ha ammesso di aver sbagliato. Dopo la puntata Salvo è rientrato in possesso della sua vita e anche dei suoi profili social, così ha postato tra le stories il video del momento in cui ha parlato con Alfonso in studio. Lo ha postato anche sul profilo, aggiungendo però questo messaggio: “Non ho ucciso nessuno, non penso di aver fatto male a qualcuno fisicamente, ma chiedo scusa ugualmente per le mie affermazioni poco colorite. È stato solo un gesto goliardico”. Parole con cui ha ammesso ancora una volta di aver sbagliato, chiedendo scusa. Allo stesso tempo ha fatto capire che, dal suo punto di vista, il modo in cui è stato giudicato ed etichettato sia altrettanto sbagliato.

Salvo dopo il Gf Vip divide il pubblico

Seppure i social abbiano chiesto a gran voce la sua squalifica, c’è sempre stata una parte di spettatori che ha reputato il provvedimento esagerato. Infatti anche tra i commenti sotto questo post di Salvo sono in tanti a dargli il loro sostegno, credendo alla sua buonafede e non pensando minimamente che sia un uomo violento o cattivo.