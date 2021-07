Salvini vaccinato: il gesto e la decisione dopo le parole di Draghi

By

A distanza di 24 ore dalle parole di Mario Draghi, Matteo Salvini si è vaccinato. Il leader della Lega ha ricevuto la prima dose e poi ha pubblicato una foto sui social per provare il gesto compiuto. Si intravede un foglio con un qr-code che sembra essere un’attestazione di avvenuta vaccinazione. Secondo indiscrezioni, la foto sarebbe stata scattata subito dopo la somministrazione del vaccino. Nei giorni scorsi aveva fatto sapere di aspettare la prima dove, dopo averla rinviata. Il 28 giugno scorso, infatti, doveva testimoniare durante un processo a suo carico.

Nella giornata odierna, venerdì 23 luglio 2021, il Segretario del Carroccio ha pubblicato altri aggiornamenti sui suoi canali social ufficiali, ma non ha fatto riferimento alcuno alla sua vaccinazione. D’altronde è sembrato sempre scettico sulle tematiche del vaccino tanto da evitare di parlarne e di annunciare di averlo prenotato soltanto dopo essere stato incalzato dai giornalisti. Un cambiamento di posizione, quindi, alla luce della frase pronunciata dal Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa per l’approvazione del decreto Covid e le nuove norme per il Green Pass:

“L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente non ti vaccini ti ammali e muori, non ti vaccini e contagi”

Questa è stata la replica alle parole di Matteo Salvini, che di recente si è scontrato con Zorzi, secondo cui i vaccini per gli under 40 non sarebbero necessari.

Matteo Salvini vaccinato ma contro il Green Pass: “Situazione in Italia sotto controllo”

Matteo Salvini è passato al contrattacco invitando alla prudenza sui vaccini per i minorenni. Secondo il suo punto di vista, l’obiettivo di tutto è salvare vite, proteggere la nostra Nazionale, la salute dei cittadini e il lavoro, ma soprattutto la libertà di ognuno. Il volto della Lega, inoltre, continua a dichiarare che ad oggi in Italia la situazione Covid è sotto controllo, così come lo sono il numero di ricoverati in terapia intensiva.

Il sottosegretario Pierpaolo Sileri ha provato a spengere le polemiche su Salvini dopo le sue posizioni sui vaccini e sul Green Pass. Ha evidenziato che Matteo non è un no vax, ma semplicemente ha invitato ad essere cauti.