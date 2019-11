Salvini: terzo figlio in arrivo? Pancino sospetto per Francesca Verdini

La fidanzata di Matteo Salvini è incinta? Ultimi gossip su Francesca Verdini

Novità all’orizzonte per Matteo Salvini e Francesca Verdini. O almeno così mormora Diva e Donna che, nel numero in edicola da mercoledì 20 novembre, mostra un pancino sospetto. La fidanzata dell’ex vice premier è stata fotografata con delle forme più rotonde del solito. Non solo: Francesca, nei vari scatti, si è toccata più volte la pancia, come a voler proteggere un dolce segreto. E il compagno le ha stretto forte la mano, pronto a difenderla da tutto e da tutti. Matteo e Francesca stanno per diventare a tutti gli effetti una famiglia? Al momento non è chiaro ma stando a quello che si legge sul settimanale Chi ci sarebbero altre news in arrivo per la coppia.

Matteo Salvini pronto a sposare la fidanzata Francesca Verdini

Se Diva e Donna mostra il pancino sospetto di Francesca Verdini, la rivista diretta da Alfonso Signorini parla invece di un imminente matrimonio per Matteo Salvini e Francesca Verdini. Chi ha interpellato gli amici più vicini alla coppia, che sussurrano di nozze fissate al 2020. Per Salvini si tratterebbe della seconda volta, visto che in passato è stato sposato per sette anni con Fabrizia, di professione giornalista. Da questa unione è nato nel 2003 Federico, mentre la secondogenita di Salvini – Mirta, 6 anni – è frutto della liaison con l’avvocato Giulia.

Salvini e Francesca Verdini: un amore sempre più forte

Nonostante la differenza d’età – lei 26 anni, lui 46 – la relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini procede a gonfie vele. Una relazione che ha avuto la benedizione pure dell’ex storica del politico, la conduttrice Rai Elisa Isoardi, che si è detta felice per la coppia.