Salvini spunta con Francesca Verdini: niente rottura, parla il politico

Salvini spunta con Francesca Verdini: niente rottura, parla il leader della Lega

Nella giornata di ieri, in un amen, si è diffusa la notizia che la neonata relazione tra il leader della Lega Matteo Salvini e Francesca Verdini fosse giunta al capolinea. Il primo a lanciare lo spiffero gossipparo sul Ministro dell’Interno è stato il noto profilo Twitter ‘Il Portaborse’, che con uno stringato cinguettio ha annunciato la fine del rapporto sentimentale, affermando senza se e senza ma che a chiudere la love story sarebbe stata la ragazza classe 1991: “La Verdini ha lasciato Salvini. Avanti un’altra”. Tutto vero? Pare proprio di no, visto che nella giornata odierna il politico è spuntato sul suo profilo Instagram proprio al fianco di Francesca, con tanto di tenero messaggio.

“Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!”

“Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!“, ha scritto Salvini in un post che ha pubblicato su Instagram in compagnia di Francesca, che, al momento dello scatto, lo bacia affettuosamente. “P.S. Foto scattata sul lago alcuni giorni fa, oggi lavoro fra Puglia e Roma”, ha infine chiosato il leader della Lega, che è stato sommerso da molti commenti festanti dei suoi numerosi follower (il suo profilo Instagram ne conta oltre 1,5 milioni). Nessuna rottura in vista, quindi. La coppia, anzi, sembra procedere a gonfie vele, in barba ai sussurri della cronaca rosa.

Elisa Isoardi: “Io continuo a voler bene a Matteo e a considerarlo un uomo speciale”

Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno ben 18 anni di differenza. Lei è classe 1991, lui 1973. Sulla relazione, nei giorni scorsi ha detto la sua anche l’ex storica del politico, Elisa Isoardi, che si è confidata al settimanale Di Più: “Se Matteo è felice, io sono felice per lui. Lui è un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta”. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha poi aggiunto: “Perché dovrei scompormi? Dopotutto sono stata io a chiudere la storia con Matteo… Io continuo a volergli bene e a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo è ormai il passato”.