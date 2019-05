Salvini e Francesca Verdini, amore al capolinea: spiffero, il gossip

Matteo Salvini e la nuova fidanzata: “Francesca Verdini lo ha lasciato. Avanti un’altra”. Lo spiffero de ‘Il Portaborse’

Sarebbe già finita su un binario morto la love story tra Matteo Salvini e Francesca Verdini, decollata solo un paio di mesi fa. A dare lo scoop fu il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Oggi, però, il gossip attorno al Ministro dell’Interno mormora di un legame già spezzatosi. A riportare la news è stata la testata giornalistica Fanpage.it, che si è affidata allo spiffero giunto dal seguitissimo profilo Twitter de ‘Il Portaborse’, che con un tweet stringato ha sussurrato che il sipario sulla relazione sarebbe già calato.

Lo spiffero sulla fine della relazione tra il leader della Lega e Francesca

“La Verdini ha lasciato Salvini. Avanti un’altra”, scrive ‘Il Portaborse’ su Twitter. Ricordiamo che Francesca è la figlia dell’ex senatore Denis Verdini, ex dirigente toscano del partito Forza Italia capeggiato da Silvio Berlusconi. La donna è stata la prima fidanzata ufficiale del leader della Lega dopo la fine della sua relazione con la conduttrice Elisa Isoardi, in forza alla Rai. Francesca e Salvini, dopo essere usciti allo scoperto, non hanno avuto timore a mostrarsi a diversi eventi pubblici assieme nell’ultimo periodo. Tutto sembrava andare per il meglio, poi ci sarebbe stato lo stop.

La Verdini ha lasciato Salvini. Avanti un’altra — Il Portaborse (@IL_Portaborse) May 21, 2019

Il commento di Elisa Isoardi sulla love story tra Salvini e Francesca, 18 anni più giovane di lui

Salvini e Francesca Verdini hanno ben 18 anni di differenza, essendo lei classe 1991 e lui 1973. La carriera del leader leghista si è svolta tutta in politica. Francesca invece è una studentessa di economia iscritta alla Luiss di Roma, nonché collaboratrice nella gestione del ristorante di Roma PaStation di proprietà del fratello. “Se Matteo è felice io sono felice per lui. Lui è un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta”, ha dichiarato Elisa Isoardi a Di Più di recente a proposito dell’ex fidanzato e la Verdini. “Perché dovrei scompormi? Dopotutto sono stata io a chiudere la storia con Matteo… Io continuo a volergli bene e a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo è ormai il passato”, ha concluso la conduttrice.