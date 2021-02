Salvini, giù le mani da Francesca Verdini: il leghista fa la voce grossa

Non solo battaglia sul fronte politico per il leader della Lega: Matteo scende in campo anche per difendere la fidanzata

Giù le mani da Francesca Verdini: Matteo Salvini, nelle scorse ore, si è preso una piccola pausa dalla politica (pochi giorni fa il leader della Lega ha reso noto che il suo partito accorderà la fiducia al nuovo esecutivo targato Mario Draghi), scendendo in campo per difendere la fidanzata.

Su Instagram nella mattinata odierna ha pubblicato uno scatto in cui si è immortalato assieme alla sua dolce metà, in un bar. “Un caffè al volo e si riparto”, ha scritto il leader del Carroccio, aggiungendo un cuore indirizzato a Francesca a fine post. Qualcuno però ha ironizzato sulla differenza di età che intercorre tra lui e la compagna. “Nonna e nipote, che coppia”, il sarcasmo dell’utente, in riferimento al fatto che Salvini e la Verdini hanno quasi vent’anni di differenza (lui 47 e classe 1973, lei 28 e classe 1992). Matteo non ha gradito la chiosa ed ha affilato le unghie.

“La simpatia è tutta roba tua o te ne sei fatta prestare un po’ dagli amici? Vivi e lascia vivere”, la replica del senatore leghista che ha scatenato una serie di altri commenti (più di 300), molti dei quali lo hanno difeso, bollando il fan come “invidioso e rosicone”.

Insomma Salvini non solo è battagliero sul fronte politico, ma lo è anche quando gli toccano gli affetti più stretti. A proposito della Verdini, si mormora che…

Salvini e Verdini, profumo di fiori d’arancio?

Nei giorni scorsi Matteo e la compagna sono stati pizzicati mano nella mano per le vie di Roma, città in cui hanno iniziato a convivere da fine 2020. Un passo importante che secondo i rumors della cronaca rosa sarebbe l’anticamera di una decisione ancor più considerevole: le nozze. Infatti sono in tanti a scommettere che i due piccioncini potrebbero presto celebrare il matrimonio. E chissà che non arrivi anche un bebè.

Salvini è già padre di due figli, avuti da relazioni precedenti. Si è sposato nel 2003 con Fabrizia Ieluzzi, giornalista presso una radio privata, di origini pugliesi: da lei ha avuto Federico, nato il 3 aprile dello stesso anno. Dopo aver divorziato dalla moglie, ha convissuto con l’avvocato Giulia Martinelli. comasca, classe 1979 dalla quale ha avuto Mirta, nata nel dicembre 2012.

Nel 2015 ha intrapreso una chiacchierata love story con la conduttrice Elisa Isoardi, terminata nel novembre 2018. Entrambi hanno vissuto l’addio con dolore, anche se sono rimasti in buoni rapporti. La rottura non ha intaccato la stima reciproca.