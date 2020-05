Salvini e Francesca Verdini pronti per le nozze? Parla il leader della Lega

Matteo Salvini e Francesca Verdini pronti per il matrimonio? Parla il leader della Lega

Tanta politica ma anche tanto amore per Matteo Salvini che di recente è intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora (Rai RadioUno), trasmissione condotta da Geppy Cucciari e Giorgio Lauro. Clima scanzonato e sereno: il leader della Lega si è così sbilanciato anche sulla sua vita sentimentale. Ricordiamo che da diverso tempo è felice con Francesca Verdini (mesi fa si era parlato di una crisi, persino di una addio. Arrivò subito la smentita dai diretti interessati). A proposito, nell’aria ci sono dei fiori d’arancio? Il politico frena, tra il serio e il faceto… Francesca invece…

Salvini e la fine della quarantena

“Stamattina sono uscito, sono andato a bere il cappuccino in un caffè a Roma, poi sono passato dal tabaccaio, ma non per me. Io sono 14 mesi che non tocco sigaretta, l’astensione dal tabagismo fa bene alla salute…”, ha raccontato il leghista, in riferimento alla fine del lockdown. I capelli? Li ha sfoltiti? “No, i capelli ancora non me li sono tagliati”. La Verdini aveva dato disponibilità per mettersi all’opera… “Lei si era detta disponibile, poi però mi diceva: se faccio un disastro come fai?”. Potrebbe affidarsi al Premier Conte che pochi giorni fa ha dichiarato che se li taglia da sé. ”Ha un po’ di astio e ad occhio credo che non me li farebbe scalati alla perfezione”, ha detto ridendo Salvini. Spazio all’amore…

Matteo e Francesca pronti per il grande passo? “Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo”

Come è andata la quarantena? “Uno degli aspetti più belli è stato passarla con Francesca e con mia figlia, che mi sono goduto come non avevo fatto nei 7 anni precedenti”. Matrimonio in vista? “Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo… Ma sono un uomo molto fortunato”.