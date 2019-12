Salvini e Verdini, nozze in arrivo? Lei beccata con un anello sospetto

Matteo Salvini e Francesca Verdini: profumo di fiori d’arancio?

È quasi un anno che il leader della Lega, Matteo Salvini, e la sua fidanzata Francesca Verdini vivono la loro storia d’amore. Nonostante la differenza d’età tra i due, lui ha 46 anni e lei ne ha 26, tutto sembra andare a gonfie vele, tanto che secondo alcuni si potrebbe già iniziare a parlare di matrimonio. Ad avvalorare quest’ipotesi, ci sono degli scatti sospetti pubblicati sul magazine Diva e Donna, dove la Verdini è stata beccata con un anello all’anulare sinistro. I due non sono ancora sposati, questo è un dato di fatto, ma questo nuovo indizio potrebbe lasciare intendere che il lieto evento non sia poi così lontano. La coppia, uscita ufficialmente allo scoperto lo scorso marzo, ha già ricevuto la benedizione di tutti, compresa l’ultima ex di Salvini.

Salvini innamorato della sua Francesca: “Insieme stiamo bene”

Il leader del Carroccio sembra aver trovato finalmente la persona giusta con cui condividere la sua vita privata: “Mi sopporta, non sono una persona facile”, ha ammesso. Tra lui e Francesca Verdini, l’amore è nato quasi per caso. La differenza di età non è stata un impedimento e tutto procede nel modo giusto tanto che, dopo lo scoop sulla presunta gravidanza, molti sospettano che Salvini abbia già fatto la proposta alla sua fidanzata. In quei pochi momenti in cui si è lasciato andare a dei commenti sulla sua vita sentimentale, Salvini ha dichiarato di sentirsi fortunato ad avere una compagna così al suo fianco.

Verdini e Salvini sono una bella coppia, lo dice anche la Isoardi

A quanto pare, la coppia più seguita d’Italia piace a molti, anche alle precedenti fidanzate di Salvini. Elisa Isoardi, ultima compagna del politico leghista, ha commentato così la nuova love story: “Se Matteo è felice, io lo sono per lui. Se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta.”