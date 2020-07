Salvatore Esposito con le stampelle, come sta? News condizioni di salute

Come sta Salvatore Esposito? Aveva fatto preoccupare tutti postando su Instagram una foto in un letto d’ospedale. L’attore di Gomorra ha però prontamente tranquillizzato tutti, dicendo che sta bene, e che era già prevista quell’operazione alla gamba. Un intervento di routine, dunque, che adesso dovrà essere accompagnato da un lungo periodo di riabilitazione. Da quello che emerge dalle ultime stories Instagram, Esposito è già pronto a fare dei piccoli passi. Non vuole perder tempo, anche perché, fra non molto, sarà chiamato a recitare sul set di Gomorra: sarà presente alla quinta stagione, quella che chiuderà un ciclo. Fino a questo momento, questa quinta stagione è stata annunciata come l’ultima, ma potrebbero esserci delle altre storie che ruoteranno attorno all’amatissima serie televisiva. Staremo a vedere. Intanto l’attore che interpreta Genny Savastano si sta impegnando per tornare quanto prima in forma. Aggiorna sempre i suoi follower che lo seguono attivamente su Instagram, assicurando loro che ci sarà nell’ultima stagione di Gomorra.

Riabilitazione Salvatore Esposito dopo l’intervento alla gamba: mostra le stampelle su Instagram

Oggi Salvatore Esposito ha usato le stampelle. La riabilitazione è appena cominciata. Su Instagram, l’attore ha pubblicato delle foto in cui compare assieme a quelle che saranno – si pensa per non molto – le sue nuove “compagne”, che lo aiuteranno a camminare. Ha fatto linguacce e facce buffe (proprio per dimostrare che sta bene) e ha commentato il tutto dicendo che il primo giorno di follia è cominciato! Non è certamente facile, dopo la quarantena che tutti noi abbiamo attraversato, restare in un ospedale. Questo è vero, ma ringrazia sempre i medici che si stanno prendendo cura di lui e che gli permetteranno di muoversi come un tempo quanto prima. Proprio con loro ha voluto spiegare perché è stato operato.

Gomorra 5 ultime notizie, Salvatore Esposito presente: dove siamo rimasti…

Salvatore Esposito non vede l’ora di ritornare a registrare le scene di Gomorra 5. Sul set, lo attenderanno altri attori famosi: rivedremo i personaggi più amati dalla serie Tv. Ma dove siamo rimasti? La quarta stagione è terminata con gli assassinii di Patrizia (Cristiana Dell’Anna) e di Mickey (Luciano Giuliano) da parte di Genny Savastano (Salvatore Esposito). Saro e Ciccio hanno scoperto tutto quello che è successo alla loro madre con un messaggio preciso di Savastano…