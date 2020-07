Salvatore Esposito in ospedale: cosa è successo a Genny di Gomorra

Salvatore Esposito è finito in ospedale per una operazione. È stato lo stesso attore a farlo sapere pubblicando sui suoi rispettivi profili Facebook e Instagram una foto dal letto di ospedale insieme all’equipe medica che si è presa cura di lui in queste ore. Il protagonista della serie Gomorra, nella quale indossa i panni del boss malavitoso Genny Savastano, è apparso sorridente e ha voluto rassicurare tutti i suoi follower. Il 34enne ha chiarito che non si tratta di nulla di grave e che dovrà sottoporsi solo a qualche giorno di riabilitazione. Dalla foto postata da Esposito pare proprio che l’interprete abbia dovuto affrontare un intervento alla gamba vista la presenza del gesso. Al momento, però, Esposito ha preferito non fornire ulteriori dettagli in merito. Intanto ha ricevuto gli auguri di pronta guarigione di tanti personaggi famosi tra cui: Mara Venier, Alessandro Roia, Marco D’Amore, Fausto Puglisi.

Salvatore Esposito dopo l’intervento torna sul set di Gomorra

Dopo la riabilitazione Salvatore Esposito è atteso sul set di Gomorra. Superata l’emergenza Coronavirus inizieranno finalmente a breve le riprese della quinta stagione. Stagione che sarà anche l’ultima come spiegato qualche giorno fa da Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya. Il produttore ha ammesso che nella vita mai dire mai ma ha ribadito che la quinta stagione sarà pensata come l’ultima di questo entusiasmante ciclo. E i colpi di scena non mancheranno: nelle nuove puntate tornerà pure l’amato Ciro Di Marzio dopo che il personaggio è praticamente resuscitato nel film L’Immortale, che lo scorso anno tanto successo ha avuto al cinema. Proprio Marco D’Amore ha svelato di recente che le riprese dei nuovi episodi partiranno il prossimo ottobre.

Salvatore Esposito e Marco D’Amore di nuovo sul set insieme

Con l’inizio delle riprese fissato al prossimo autunno, è evidente che Gomorra 5 non andrà in onda prima del 2021. Molto probabilmente tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Salvatore Esposito e Marco D’Amore – grandi amici nella vita reale – torneranno finalmente a lavorare insieme per dare l’ultimo saluto ai loro amati personaggi, Genny Savastano e Ciro l’Immortale, che hanno inevitabilmente cambiato la loro vita.