Salvatore e Teresa news, cosa fa ora l’ex coppia di Uomini e Donne

News Uomini e Donne, Salvatore e Teresa si sono lasciati all’improvviso

Tutti abbiamo accolto con un certo sconcerto le news sulla fine della storia d’amore tra Salvatore e Teresa. I due avevano superato anche Temptation Island senza problemi e il fatto che si fossero sposati in seguito ci aveva fatto pensare che avrebbero continuato a vivere felici e contenti per molto tempo. Ma l’amore – si sa – ha le sue dinamiche, i suoi momenti sì e i suoi momenti no, e anche loro due non ce l’hanno fatta. Come stanno entrambi dopo la rottura? Cosa stanno facendo per superare questo momento?

Salvatore e Teresa news, ritorno alla quotidianità per lui

Siamo andati a spulciare sul profilo Instagram di lui e nelle ultime storie lo si vede mangiare del sushi con un amico. Non che se la stia spassando insomma, però sta evidentemente cercando di non pensarci. Come vi abbiamo ricordato all’inizio, questa coppia di Uomini e Donne, per quanto fossero troppo gelosi entrambi, viveva un amore sincero; dev’essere difficile ancor oggi quindi tornare alla quotidianità come sta cercando di fare Salvo. Speriamo ci riesca in fretta!

Come sta Teresa dopo Uomini e Donne? L’ex tronista ricorda il matrimonio

Teresa invece non ha paura di nascondere le sue difficoltà e infatti in diverse storie pubblicate qualche giorno fa la si vede rispondere a diverse domande con la voce rotta e dire tra le altre cose che “il ricordo più prezioso è stato il matrimonio“. Non sappiamo se Salvatore e Teresa si sentano ancora: è evidente tuttavia che stanno cercando di andare avanti, senz’altro tra alti e bassi. Non appena ne sapremo di più vi terremo aggiornati.