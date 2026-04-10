Salvatore Di Carlo papà, mistero risolto sull’identità della neomamma: nome e retroscena

Giallo attorno a Salvatore Di Carlo, ex volto di Uomini e Donne e di Temptation Island. L’uomo, che in passato è stato sposato con Teresa Cilia, giovedì 9 aprile ha annunciato di essere diventato papà, senza però svelare l’identità della madre. Negli ultimi mesi non si è avuta alcuna notizia di una sua relazione sentimentale. Per questo il mistero si è fatto ancora più fitto. Molti fan che lo seguono si sono quindi chiesti con chi avesse avuto il figlio, chiamato Paolo. Ebbene, l’arcano sembra essere stato svelato: la neomamma, stando a quanto riferito dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, sarebbe un ex volto di Temptation Island, ossia Vittoria Egidi. Ma si proceda con ordine.

Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo è diventato papà: l’annuncio

Di Carlo, nelle scorse ore, ha pubblicato un carosello di scatti e video in cui ha reso noto di essere diventato padre. Si è ripreso intento a lasciare l’ospedale dove è nato il piccolo Paolo, esprimendo felicità per la nascita del neonato. “Quest’anno il compleanno ha un significato diverso – ha scritto nel rendere nota la nascita del bimbo – Non ci poteva essere regalo migliore per il giorno del mio compleanno. Ti aspettavo da tanto. Mi hai fatto aspettare, mi hai fatto anche preoccupare”.

“Ma alla fine, senza fare rumore, sei arrivato e hai cambiato tutto. Paolo. Piccolo, forte… e già capace di cambiare tutto senza dire una parola. Senza dire niente hai già fatto sentire la tua forza. Io non so se sarò sempre all’altezza, ma una cosa è certa: ci sarò sempre. Per te”, ha concluso l’ex corteggiatore di U&D. Nessun riferimento alla neomamma.

Il mistero (forse) risolto sull’identità della madre

Non appena la dolce notizia ha cominciato a diffondersi, tante persone che hanno seguito il percorso di Di Carlo nei programmi di Maria De Filippi hanno iniziato a voler sapere chi fosse la donna con la quale oggi l’uomo fa coppia, ossia la neomamma. Alessandro Rosica e Deianira Marzano avrebbero risolto l’arcano, spiegando che la donna che ha partorito altra non sarebbe che Vittoria Egidi, anche lei ex volto di Temptation Island come Salvatore. I due, però, hanno partecipato al reality delle tentazioni in edizioni diverse, a distanza di parecchio tempo.

Di Carlo fu protagonista dello show nel lontano 2015, con l’allora compagna Teresa Cilia, poi sposata e da cui ha successivamente divorziato. Egidi si è invece messa alla prova nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia 8 anni dopo, nel 2023, partecipando con il fidanzato dell’epoca, Daniele De Bosis. Stando a quanto riportato dai due esperti di gossip già citati, Egidi e Salvatore si sarebbero legati sentimentalmente mesi fa. E sarebbe quindi lei la neomamma. Non rimane che attendere la conferma o la smentita.