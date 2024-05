Salta Temptation Island al lunedì: importante novità, tutti i dettagli

Temptation Island tornerà ad allietare il pubblico di Canale Cinque anche quest’estate. Sale l’attesa per uno dei programmi più seguiti della tv generalista italiana durante il periodo estivo (il reality è anche un generatore incredibile di reazioni social). Il pubblico affezionato alla ‘truppa’ di Filippo Bisciglia (anche quest’anno al timone ci sarà il conduttore romano ed ex gieffino) è bene però che sappia che c’è in arrivo un importante cambiamento a livello di collocazione di palinsesto. La trasmissione andrà in onda non più il lunedì bensì il giovedì, naturalmente in prime time sull’ammiraglia Mediaset. Questo almeno è ciò che si legge nei listini di Publitalia resi noti nelle scorse ore.

Per quel che riguarda la data precisa di inizio del reality, sono due i giorni papabili. Viola come il Mare terminerà giovedì 6 giugno. Temptation Island dovrebbe iniziare o la settimana successiva, vale a dire il 13 giugno, oppure quella dopo ancora, cioè il 20 giugno. Molto dipenderà dallo stato dei lavori di produzione, ossia dalle tempistiche delle registrazioni (si ricorda che la trasmissione non va in onda in diretta). A proposito di riprese, devono ancora iniziare. Già in corso invece i casting. Anche quest’anno Temptation sarà girato nel sud della Sardegna.

La cancellazione di Temptation Winter

Il pubblico ‘mariano’ non vede l’ora di seguire nuove vicende di ‘corna‘ e nuove dinamiche ‘turbo trash’. Inoltre si deve smaltire la delusione della cancellazione di Temptation Winter. Tutto era pronto per lo spin off invernale del format, annunciato la scorsa estate da Pier Silvio Berlusconi in persona durante la presentazione dei palinsesti. Bisciglia aveva pure annunciato che sarebbe stato lui a condurlo.

Perché a un certo punto il progetto è saltato? Perché si era pensato di svolgere le registrazioni in una zona calda. Era stato individuato un resort in Egitto. Poi, però, è scoppiata la guerra in Medioriente. La terra egizia, seppur non è coinvolta in maniera diretta negli scontri, resta una zona a rischio. Mediaset e Maria De Filippi hanno saggiamente deciso di lasciare perdere.