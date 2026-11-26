Sembrerebbe non esserci pace per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Selvaggia Lucarelli. Mediaset ha optato per una rivoluzione del format: stop alla diretta e allo studio televisivo. Il reality show è stato girato quest’estate nelle Filippine e alla conduzione è stata piazzata Selvaggia Lucarelli. Dopo le riprese c’è stato lo step del montaggio in post-produzione. Nelle scorse settimane alcune indiscrezioni hanno riferito che il programma sarebbe stato trasmesso in 11 puntate su Canale 5 a partire dal 4 dicembre. Si è poi parlato di una messa in onda con inizio al 21 dicembre. Ora DavideMaggio.it afferma che è saltata anche questa data. Al momento tutto sarebbe fermo. L’altolà sarebbe giunto dopo che i vertici di Cologno Monzese hanno visionato il materiale. A quanto pare non lo avrebbero ritenuto idoneo.

Salta la messa in onda dell’Isola dei Famosi

DavideMaggio.it ha ricordato che L’Isola dei Famosi, secondo alcune voci, avrebbe dovuto essere proposta dal 4 dicembre o dal 21 dicembre. “Adesso, neanche quello – si legge sul portale specializzato in retroscena del piccolo schermo – La vicenda è discretamente travagliata. Dopo aver visionato un po’ di materiale la scorsa settimana, il mammasantissima di MFE avrebbe optato per lo stop. La decisione ha acceso gli animi in Banijay ma sarebbero stati vani i tentativi di confermare la messa in onda natalizia. Le undici puntate, scioccamente e inopportunamente ufficializzate dal regista Pollacci su X, potrebbero tra l’altro essere ridotte”.

Mediaset e il timore di commettere l’errore compiuto con La Talpa

La decisione stupisce, ma non troppo. Nei mesi scorsi è filtrato che i piani alti di Mediaset non avrebbero voluto commettere lo stesso errore fatto con La Talpa. Pier Silvio Berlusconi, a proposito del flop del reality show condotto da Diletta Leotta (venne chiuso in anticipo), disse che da quel momento in poi, prima di mandare in onda un prodotto, ci sarebbe stato un monitoraggio ancor più attento. Un monito che naturalmente vale anche per L’Isola dei Famosi. Tradotto: le riprese sono state effettuate, ma poi bisogna vedere il risultato finale che emerge dalla post-produzione. Se questo non è soddisfacente, non è detto che il prodotto venga mandato in onda in prima serata sull’ammiraglia.

L’annuncio di Selvaggia Lucarelli sul cast

Che qualcosa non convinca sembra certo. Anche perché, se le puntate confezionate dell’Isola fossero state considerate ottime, ci sarebbe già una data di inizio. Ma non c’è. Ciò vuole dire, senza troppo girarci attorno, che il reality dei naufraghi potrebbe non vedere la luce su Canale 5. Forse sarà dirottato su Italia 1? Forse sarà soltanto proposto sulla piattaforma Mediaset Infinity? O addirittura potrebbe rimanere nel cassetto? Chissà… Se ne saprà qualcosa in più nelle prossime settimane.

Nel frattempo Selvaggia Lucarelli ha tentato, comprensibilmente, di creare curiosità attorno alla trasmissione, affermando che è stato arruolato il “cast migliore di sempre”. Al di là degli annunci, però, sul fronte della messa in onda tutto rimane avvolto in una densa coltre di fumo. Non un buon segnale.