Data di inizio dell’Isola dei Famosi, si parte il 4 dicembre: i nomi del cast e se sarà flop giù il sipario

Svelata la data di inizio dell’Isola dei Famosi: il reality dei naufraghi, le cui registrazioni si sono svolte quest’estate e la cui conduzione è stata affidata a Selvaggia Lucarelli e ad Alvin, debutterà in prima serata su Canale 5 venerdì 4 dicembre. Lo riferisce Dagospia che fa sapere che il programma esordirà dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 9. Ilary Blasi, salvo colpi di scena, chiuderà i battenti lunedì 30 novembre. L’Isola dei Famosi, che è stata completamente rivoluzionata (non ci sarà più la diretta e nemmeno il salotto in studio per commentarla), sarà suddivisa in 11 puntate, ascolti tv permettendo.

Se ci sarà una risposta positiva da parte del pubblico, la messa in onda sarà garantita per tutti gli appuntamenti previsti. Se sarà un fiasco, come ad esempio accadde con la Talpa di Diletta Leotta, Mediaset potrebbe decidere di chiudere anticipatamente la trasmissione. Nulla di nuovo sotto il sole, funziona così da sempre: buoni ascolti e si va avanti, pessimi ascolti e si manda tutto in archivio.

La data di inizio dell’Isola dei Famosi e la clausola contrattuale che si riattiva per i concorrenti

Nelle scorse ore, a proposito della data di partenza del reality e dei contratti ai quali sono legati i naufraghi vip, anche Fanpage ha fatto filtrare delle indiscrezioni, spiegando che i concorrenti, in base a una presunta clausola che si riattiva 15 giorni prima che cominci la messa in onda, devono rispettare determinati accordi. “Non è un’esclusiva che impone di sparire dai social. Principalmente bisogna fare riferimento all’ufficio stampa dell’Isola per eventuali impegni professionali o interviste in modo da avere l’ok da loro”, si legge sulla testata campana.

Cosa si sa sui nomi dei concorrenti e la promessa di Selvaggia Lucarelli: “Cast migliore di sempre”

Di recente Selvaggia Lucarelli, senza fornire dettagli accurati sui concorrenti, ha dichiarato di non potere spoilerare granché. Ma dall’altra parte ha sottolineato che, a suo avviso, quello dell’edizione che si vedrà a dicembre “è uno dei migliori cast di sempre”. La giornalista ha aggiunto che fin dai primi giorni di riprese, che si sono svolte l’estate scorsa nelle Filippine, le dinamiche tra i naufraghi sono esplose e tutto è andato per il verso giusto. Ci sono quindi grandi aspettative. La speranza del pubblico è che non vengano tradite.

Per quanto riguarda i nomi, Mediaset non ha fatto trapelare alcunché di ufficiale. Dalle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, però, sembra quasi certo che in Estremo Oriente siano volati Pierpaolo Pretelli, Zeudi Di Palma, Francesco Chiofalo, Anna Lou Castoldi, Patrick Ray Pugliese, Serena Enardu, Alexander Dimitri Caniggia, Michelle Veronesi, Raffaella Fico e Luca Onestini.

La scommessa di Mediaset: o sarà rinascita per l’Isola o sarà morte

I vertici di Cologno Monzese, dopo le ultime stagioni tutt’altro che entusiasmanti sul fronte ascolti tv, hanno deciso di rivoluzionare il format. Come accennato è stata fatta sparire la diretta e, quindi, non ci sarà nemmeno più il dibattito in studio durante le puntate proposte in prime time.

Mediaset ha tentato la formula “Temptation Island”: prima sono state effettuate le riprese, poi si è lavorato al montaggio per arrivare alla messa in onda, puntando sul ritmo e sulle storie, non più sul dibattito tipico dei salotti tv dei reality in diretta (vedi GF Vip). Se i dati saranno buoni o eccellenti, si procederà con una nuova stagione del reality che potrebbe vivere una rinascita. Se sarà flop, probabilmente verrà decretata la morte televisiva di uno dei format storici della tv generalista.