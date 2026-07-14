Isola dei Famosi “sabotata” dagli stessi vip, i casi di Serena Enardu ed Eva Grimaldi: produzione interviene

La produzione dell’Isola dei Famosi ha richiamato alcuni naufraghi: lo riferisce Fanpage.it, parlando di un “sabotaggio” dei concorrenti a causa di distrazioni evitabili sui social. Per chi non lo sapesse, il programma, rispetto a tutte le edizioni precedenti, è stato rivoluzionato. Non sarà più trasmesso in diretta e non ci sarà più lo studio. Dopo le registrazioni, che si stanno svolgendo in questi giorni nelle Filippine, verrà montato e mandato in onda dopo un attento lavoro di post-produzione, come avviene per Temptation Island. Il problema è che per via di alcune mosse di qualche vip in gara, già si sono capite alcune dinamiche che si vedranno nei prossimi mesi.

Isola dei Famosi, produzione amareggiata per gli spoiler dei naufraghi

Fanpage.it scrive che in queste ore, nelle Filippine, è iniziata la registrazione della finale che potrebbe andare avanti per tre o quattro giorni. Probabilmente, il vincitore sarà proclamato il 16 luglio o il 17 luglio. Mediaset farà di tutto per non fare trapelare il nome di colui o colei che ha trionfato. Come accorgimento per contrastare eventuali fughe di notizie, saranno registrati due o più finali alternativi. Una decisione che ha lo scopo di mescolare le carte ed evitare spoiler clamorosi.

A proposito di spoiler, in queste ore la conduttrice Selvaggia Lucarelli ha scritto un post in cui ha dichiarato che tutte le indiscrezioni che ha finora letto sul percorso dei naufraghi non sono veritiere. Non è chiaro se la giornalista si sia così espressa perché realmente sono fuoriuscite solamente spoiler falsi oppure se lo abbia fatto per depistare. Ma il vero problema, come spiegato da Fanpage.it, non sarebbero i portali o gli esperti (o sedicenti tali) di retroscena tv che in questi giorni hanno rivelato presunte anticipazioni. Il problema, in alcuni casi, sono stati gli stessi naufraghi o i loro parenti.

Nei giorni scorsi Fanpage.it ha appreso che la produzione “ha richiamato i naufraghi eliminati e chi gravita attorno ai concorrenti, chiedendo di iniziare a rispettare i termini del contratto. Molti spoiler, infatti, sono stati diffusi (spesso involontariamente) dagli stessi membri del cast o dai loro parenti. Vediamo cosa è andato storto, cosa sta succedendo dietro le quinte e cosa dice il contratto”.

Va ricordato che Mediaset non ha mai annunciato il cast ufficiale del programma. Quello circolato è quello ufficioso. Tuttavia si conoscono con certezza alcuni nomi dei vip in gara. Ad esempio si sa che c’è Pierpaolo Pretelli che da tempo non si vede al fianco di Giulia Salemi e non presenzia a eventi con lei. Giusto per citare un caso in tal senso, non era presente al matrimonio di Aurora Ramazzotti, mentre la compagna ci è andata.

I casi di Serena Enardu ed Eva Grimaldi

A far inviperire la produzione sarebbero però stati altri concorrenti, per alcune sbadataggini. Eva Grimaldi, ad esempio, i primi di luglio ha pubblicato alcune immagini che la ritraevano in Italia con un cappellino con la scritta “Filippine”. Uno spoiler inequivocabile: era stata eliminata.

E poi c’è la questione dei “segui” su Instagram. Alcuni naufraghi, subito dopo essere stati eliminati, hanno cominciato a seguire alcuni loro compagni di avventura e addirittura alcuni loro parenti. Involontariamente hanno sia confermato la loro eliminazione sia la presenza tra i concorrenti di alcuni ‘famosi’.

E come dimenticare il fatto che Elga Enardu su Instagram ha rilanciato un articolo che ipotizzava la presenza della sorella Serena nel cast, aggiungendo di essere fiera di lei. Cioè confermando che la compagna di Pago era effettivamente tra i vip in gioco. Altri hanno persino risposto su Instagram ad alcuni commenti ricevuti sotto i post.

“Dietro le quinte dell’Isola dei famosi c’è malumore ed è comprensibile. Fanpage.it ha appreso che nei giorni scorsi la produzione è intervenuta e ha richiamato con fermezza i naufraghi eliminati e, in generale, le persone che gravitano attorno ai concorrenti, rimarcando l’obbligo di rispettare il contratto”, ha concluso la testata campana.