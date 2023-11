Salta Domenica In, parla Mara Venier: raffica di critiche assurde

Mara Venier è tornata sui social per aggiornare sulle sue condizioni di salute dopo che la puntata di Domenica In del 12 novembre è stata cancellata in quanto la conduttrice veneziana è risultata positiva al Covid. Il virus le ha provocato un febbrone e per questo i dirigenti di Viale Mazzini non hanno potuto fare altro che annullare il classico appuntamento televisivo del dì festivo. In sostituzione è stato trasmesso un “Best of” di Domenica In. Terminato il programma la ‘Zia” è spuntata su Instagram in un video.

“Ciao a tutti allora come avete visto la puntata di oggi di Domenica In era “Un meglio di”, non sono andata in diretta perché mi sono presa il Covid ed è anche bello forte”, ha spiegato la Venier che ha aggiunto: “All’inizio pensavo fosse influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo Covid. Sono sicura che domenica prossima sarò di nuovo in diretta. Volevo ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi e per l’affetto che mi dimostrate sempre. Sto Covid è veramente maledetto, bisogna continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima in diretta con Domenica In, sono sicura che starò bene”.

Dunque la conduttrice ha assicurato che la prossima settimana dovrebbe tornare regolarmente in onda. Il post ha generato una miriade di commenti. Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno augurato pronta guarigione a “Zia Mara”. E tantissimi gli utenti ‘comuni’ che le hanno dato sostegno virtuale. Peccato che non sono stati nemmeno pochi coloro che si sono scagliati contro di lei. Ebbene sì, è successo pure questo. Assurdo. Motivo? C’è chi ha accusato la conduttrice di fare “terrorismo psicologico”, invitandola a parlare di “semplice influenza” e “non di Covid“.

Insomma, i negazionisti non dormono mai. E puntuali come un orologio svizzero eccoli rispuntare quando c’è qualcosa a cui aggrapparsi. Stavolta il loro bersaglio è stata la padrona di casa di Domenica In. Secondo le teorie bislacche di tali persone, la conduttrice non avrebbe dovuto nemmeno menzionare la parola Covid, limitandosi a dire che si era buscata una influenza.

E dire che la Venier non ha in alcun modo fatto vittimismo. Ha soltanto descritto dal punto di vista medico da che cosa sono stati provocati i problemi di salute che sta affrontando, invitando a non abbassare la guardia quando si presentano sintomi evidenti. In una società normale tali dichiarazioni sarebbero esternazioni di rito, perché scontate. Oggi no, pure delle innocue parole vengono trasformate in casi su cui dibattere in modo feroce. Tutto molto triste.