Domenica In, puntata del 12 novembre cancellata: Venier sta male

La puntata in diretta prevista per il 12 novembre è stata cancellata. Sarà rimpiazzata con “Il meglio di Domenica In”

Cancellata la nona puntata di Domenica in che avrebbe dovuto andare in onda in diretta il 12 novembre 2023. A darne notizia è TvBlog che ha spiegato perché l’appuntamento è stato tolto dal palinsesto di Rai Uno. Il motivo è legato alle condizioni precarie di salute di Mara Venier che ha contratto una forte influenza dettata dal Covid. La conduttrice veneziana, quindi, non potrà timonare la trasmissione, da qui la scelta inevitabile della Tv di Stato di sospenderla. Al posto della diretta verrà trasmesso un “best of” di Domenica In, con i contributi di diverse interviste realizzate in passato.

Mara Venier ha contratto il Covid, Domenica In non andrà in onda

TvBlog ha inoltre reso noto di aver sentito la ‘Zia’ la quale, nonostante la febbre, è combattiva e desiderosa di rimettersi al più presto per riprendere le redini del programma. Confermate quindi le indiscrezioni delle scorse ore: dalla mattinata di sabato 11 novembre alcuni organi di stampa avevano fatto filtrare l’ipotesi della cancellazione della puntata dello show. Ipotesi che ora sono diventate certezza.

Tutte le ospitate di Domenica In cancellate

Ovviamente saltano tutte le ospitate previste per il 12 novembre. In studio erano stati organizzati gli incontri con il comico Teo Mammuccari, protagonista dell’edizione in corso di Ballando con le stelle, e con i cantanti Nino D’Angelo e Mario Biondi. Erano inoltre attesi diversi attori delle fiction Rai Un Professore 2 e Circeo, quali Alessandro Gassman, Damiano Gavino, Nicolas Muapas e Greta Scarano. Infine, prendendo spunto dal libro di Don Antonio Mazzi Nel nome del padre, oltre allo stesso Mazzi avrebbero dovuto partecipare alla puntata Claudia Koll, e Franco e Andrea Antonello.

Non è chiaro se le ospitate saranno recuperate in qualche modo nelle prossime settimane oppure no. Quel che è certo è che la Venier, in questo momento, ha bisogno di mettersi a riposo e di curarsi dai sintomi del coronavirus che l’hanno debilitata e fiaccata. Non resta altro da fare che augurare una pronta guarigione alla padrona di casa di Domenica In.