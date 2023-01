Salta Ciao Darwin: perché quest’anno il programma non si farà

Brutte notizie per tutti i fan di Ciao Darwin. Stando a quanto riporta in esclusiva il blog di Davide Maggio, il divertente programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti non tornerà in onda quest’anno come previsto inizialmente. Doveva essere trasmesso in primavera ma ora sarebbe stato cancellato. Il motivo? Sarebbe prettamente economico, dovuto agli alti costi della trasmissione in onda su Canale 5. Molto probabilmente se ne riparlerà in autunno anche se al momento non ci sono certezze da parte di Mediaset.

Mediaset rivoluziona il palinsesto per Sanremo

Con un comunicato stampa Mediaset ha annunciato tutta la programmazione dei prossimi mesi svelando una grande novità: Canale 5, così come Italia Uno, resterà accesa pure durante la settimana del Festival di Sanremo, pervista dal 7 all’11 febbraio. Proseguirà dunque senza sosta (proprio come successo durante le feste natalizie) la regolare messa in onda del Grande Fratello Vip, che tornerà ad avere due puntate a settimana nei venerdì in cui non saranno in onda puntate di fiction.

Ma non si fermerà nemmeno la temibile Maria De Filippi, il cui show C’è posta per te (che neanche a dirlo è già ripartito alla grande) andrà come sempre in onda il sabato (scontrandosi così con la finale di Sanremo 2023). Confermatissima la messa in onda de Le Iene al martedì con Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

Tutte le novità di Mediaset per il 2023

Mediaset ha confermato il ritorno dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi a metà aprile, anche se non ha ancora svelato una data d’inizio ufficiale. Le reti di Pier Silvio Berlusconi ospiteranno inoltre a breve tre novità, chiamate “show evento”: si tratta di La tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti, Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker e Felicissima sera con Pio e Amedeo. Resta inoltre confermato Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti, le cui registrazioni si stanno svolgendo proprio in questi giorni.

In più tornerà il grande calcio: da febbraio ripartono su Canale 5 gli Ottavi di finale di Champions League e i Quarti di finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda le fiction invece sono in arrivo questo Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, a cui seguirà a partire da febbraio la seconda stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova.