Mediaset boom, la nota ufficiale: sarà battaglia contro Sanremo

Giusto questa mattina Giuseppe Candela su Rai Uno anticipava una notizia che aveva stupito, e pure parecchio, molti addetti ai lavori: su Dagospia si era infatti detto che, a quanto pareva, Mediaset avrebbe utilizzato l’artiglieria pesante contro il Festival di Sanremo 2023 di Amadeus, in programma dal 7 all’11 febbraio prossimi dal Teatro Ariston. La conferma di questa anticipazione bomba è arrivata proprio pochi minuti fa, con un comunicato stampa ufficiale reso noto da Mediaset sull’account social Qui Mediaset.

Su Twitter e Instagram l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha di fatto annunciato mezzo palinsesto della nuova stagione 2023, confermando le voci circolate nelle scorse ore rispetto alla programmazione di febbraio. Di norma, durante la settimana della kermesse ligure, Canale 5 e le altre reti Mediaset tendevano a mantenere un profilo basso, senza mandare in onda programmi particolarmente elaborati e costosi proprio per non dover rischiare di dover raccogliere risultati di share imbarazzanti.

Questo, perlomeno, è stato l’approccio applicato fino ad ogggi. Ma le cose sono destinate a cambiare, radicalmente, in concomitanza con l’edizione 2023 dell’evento musicale. Pier Silvio Berlusconi ha infatti in mente per febbraio 2023 una programmazione bella tosta. Proseguirà dunque senza sosta (proprio come successo durante le feste) la regolare messa in onda del Grande Fratello Vip, che tornerà ad avere due puntate a settimana nei venerdì in cui non saranno in onda puntate di fiction.

Ma non si fermerà nemmeno la temibile Maria De Filippi, il cui show C’è posta per te (che neanche a dirlo è già ripartito alla grande) andrà come sempre in onda il sabato (scontrandosi così con la finale di Sanremo 2023). Confermatissima anche la messa in onda de Le Iene al martedì con Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

Resterà ora da capire, alla luce di questa controprogrammazione “monster”, se Amadeus sarà in grado di fare il miracolo e bissare il record di share registrato lo scorso anno, quando praticamente non c’era concorrenza. Le premesse, ad ogni modo, sono buone: per la prossima edizione del Festival, “Ama” ha dalla sua parte uno dei cast migliori degli ultimi anni. Difficile pensare che il GF Vip lo possa battere, mentre C’è posta per te di certo gli darà filo da torcere.