C’è posta per te, Stefano e Valentina: “Lei incinta del quarto figlio”

C'è posta per te

Colpo di scena a C’è posta per te. Stefano e Valentina, la coppia più discussa della prima puntata della nuova edizione del people show di Maria De Filippi, avrebbe deciso di allargare la famiglia dopo la sofferta riconciliazione nello studio di Canale 5. La segnalazione è arrivata su Twitter nelle ultime ore, lasciando davvero tutti di stucco. Stefano ha praticamente aperto la busta solo dietro le numerose insistenze della conduttrice Mediaset perché per niente disposto a perdonare il tradimento della moglie, avvenuto in seguito a diversi comportamenti sbagliati.

Stando a quanto racconta una fonte sulla piattaforma social, che si è detta vicina alla coppia, Stefano e Valentina avrebbero superato i loro problemi e le loro incomprensioni dopo la partecipazione a C’è posta per te, che sarebbe avvenuta a luglio (ogni storia è registrata in momenti diversi dell’anno e poi montata in un un’unica puntata, non fatevi ingannare dal vestito di Maria De Filippi!).

La partecipazione al programma avrebbe fatto bene alla coppia, tanto che pare che Valentina sia attualmente incinta del quarto figlio. Al momento nessuna conferma è arrivata a riguardo ma neppure nessuna smentita. Per saperne di più toccherà attendere l’ultima puntata di C’è posta per te, dove generalmente la redazione della De Filippi mostra l’esito (positivo) di alcune storie.

La storia di Stefano e Valentina di C’è posta per te

La vicenda di Stefano e Valentina ha catturato l’attenzione di oltre quattro milioni di telespettatori. Tante le persone che non si sono perse l’esordio della nuova edizione di C’è posta per te, ormai un piccolo cult della tv italiana. La storia dei due ragazzi è stata la più commentata sui social network: tutti si sono scagliati contro Stefano per i suoi modi rozzi e maschilisti.

A prendere una posizione anche Chiara Ferragni, che ha rinunciato a qualche evento mondano per guardare C’è posta per te insieme al marito Fedez. Su Instagram l’imprenditrice digitale ha invitato Valentina a scappare dal marito, nonostante i tre figli insieme. Chiara, così la maggior parte del pubblico, non ha esitato a definire questa una relazione tossica, ben lontana dal concetto di amore vero.