Al centro della prima puntata di C’è posta per te 2023 la storia, decisamente tossica e poco educativa, di Stefano e Valentina. Una storia piuttosto discussa sui social network, da persone comuni e Vip. Tra quest’ultimi anche Sabrina Ferilli, che guarda sempre il programma dell’amica Maria De Filippi, e Chiara Ferragni, che ha preferito una serata davanti alla tv col marito Fedez ad un’uscita mondana.

Piccolo passo indietro: a scrivere alla redazione del people show è stata Valentina, che ha tradito il marito che la trascurava e non la faceva sentire più amata come un tempo. Successivamente si è pentita e ha provato a riunire la famiglia, dopo ben sedici anni insieme, ma Stefano non è mai tornato a casa. Nonostante il dolore non ha però smesso di avere rapporti intimi con la moglie.

Maria De Filippi ha spiegato al pubblico di C’è posta per te che il marito spesso era molto critico con Valentina, la definiva “inutile, stupida e cog**ona” perché parcheggiava male, se chiedeva aiuto con i figli, lui diceva: “Hai voluto tre figli e ora pedala”.

Il fratello di una collega di Valentina ha iniziato a trattarla con dolcezza e lei ha sentito finalmente quel calore che in casa sua non c’era più. È iniziata dunque una storia clandestina con questo ragazzo e quando Valentina ha reso la vicenda pubblica è stata insultata dal marito e dai suoceri.

Successivamente ha provato a riconquistare Stefano ma invano: da qui la scelta di chiedere aiuto a C’è posta per te. L’uomo è apparso irremovibile in studio e deciso a non aprire la busta. Lo ha fatto solo alla fine, dopo le innumerevoli insistenze di Maria De Filippi, che ha provato a farlo ragionare.

La faccenda è stata commentata da Sabrina Ferilli che, almeno inizialmente, era convinta del no di Stefano: “Lascia sta Marì, la busta non s’apre. Peccato”. Subito dopo, però, l’attrice si è ricreduta: “Ma non ci credo, ao c’è riuscita!”.

Decisamente più critica Chiara Ferragni che ha definito su Instagram il rapporto tra Stefano e Valentina tossico e ha invitato la donna a scappare da una relazione così deleteria. Commentando poi un post di Trash Italiano, che ha condiviso una foto di Stefano la moglie di Fedez ha commentato: “La figura che si trova sul vocabolario alla voce uomo tossico”.

Tanti, tantissimi, hanno dato ragione all’imprenditrice digitale e si sono mostrati indignati per la scelta di Maria De Filippi di mostrare a C’è posta per te una storia del genere, lontana dalla realtà e basata su stereotipi e pregiudizi prettamente maschilisti. Per molti non sarebbe passato un bel messaggio su Canale 5.