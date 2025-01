‘Salsa’ Signorini 1, Tina trash 7, Bonolis con le corna 8: pagelle tv

Pare che Fedez, nella serata delle cover di Sanremo, abbia avuto la brillante idea di duettare con Marco Masini sulle note di “Bella st**za”. Lo staff del cantante, quando l’Adnkronos ha chiesto se la notizia fosse vera, ha risposto con un “no comment”, replica che spesso equivale a un “sì”. La Rai permetterà al rapper di intonare quello specifico brano che naturalmente sarebbe interpretato come un attacco all’ex moglie Chiara Ferragni? Altra domanda: ma Fedez non può far parlare di sé senza scomodare l’ex moglie? Il solito can can, voto 1!

Il Grande Fratello, nonostante i teatrini di Helena Prestes, Jessica Morlacchi etc etc, nell’ultima puntata è sprofondato sotto i 2 milioni di telespettatori. Per la precisione ne ha avuti 1.944.000 spettatori con uno share del 14.8%. Lo si ripete, forse è arrivata l’ora di pensionare il reality o per lo meno quello in salsa Signorini. Voto 1!

Tina Cipollari torna sul trono di Uomini e Donne dopo 20 anni. Vuole trovare un marito. Requisiti? Che abbia un po’ di soldi e che non sia uno scappato di casa. C’è chi il trash lo sa fare e chi no. Il tandem De Filippi-Cipollari fanno parte della prima categoria. Ci sarà da ridere. Voto 7 all’idea!

Si continua a discutere dei tradimenti subiti da Paolo Bonolis durante il matrimonio con Sonia Bruganelli. Lei ne ha parlato per prima a Belve, qualche settimana fa. Selvaggia Lucarelli di recente ci ha fatto un pezzo alquanto interessante. In tutto ciò, Bonolis, da gran signore qual è, se ne sta zitto e si sfila. Intervistato a Verissimo, quando gli è stato chiesto dell’ex moglie, ha saggiamente cambiato argomento senza fare polemiche ma lasciando intendere di non voler dare in pasto le sue faccende private al gossip, a differenza di altri. La classe non è acqua, voto 8!

Conti Scotti, oltre che a essere un gran professionista, ha dimostrato di essere un grande uomo. Dividerà il palco di Sanremo nella prima serata con Gerry Scotti, che mai ha calcato l’Ariston. Ci sono conduttori che pur di risaltare si attorniano di schiappe, poi ci sono i giganti, come Conti, che scelgono di avere al loro fianco altri giganti. Chapeau, voto 9!