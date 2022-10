Salotto Salemi approda in chiaro su La5: data, orario e ospiti

Dopo il successo della prima stagione che ha raggiunto oltre 21 milioni di contatti (online su Mediaset Infinity e sulla pagina Instagram di Giulia Salemi), Salotto Salemi approda in chiaro su La5 ogni mercoledì, in seconda serata, alle 23.20. Alla guida del talk-show più irriverente e rigorosamente pink la padrona di casa Giulia Salemi, in questa stagione televisiva impegnata anche come commentatrice social alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Salotto Salemi, sei appuntamenti imperdibili con sei ospiti e sei tipologie di make-up differenti in ogni puntata. Elisa Maino, Costantino della Gherardesca, Ludovica Coscione, Fabiola Baglieri, Marta Losito e Pierpaolo Pretelli, sono gli ospiti della nuova stagione che, tra un touch-up e un altro, condivideranno beauty-tips, confidenze e, ovviamente, i segreti del make-up.

Gli amici di Giulia, di fronte all’iconico specchio, si affideranno alle sue capacità di make-up artist che, tra le polveri colorate e le texture illuminanti, si rivelerà anche una preziosa complice e confidente.

Salotto Salemi partirà il 12 ottobre su Mediaset Infinity e contestualmente in onda su La5. Ogni puntata sarà anticipata da un teaser di 60” sul profilo Instagram di Giulia Salemi che lo condividerà in anteprima assoluta alla sua community di oltre 1.8 milioni di utenti.

Il successo di Giulia Salemi

Giulia Salemi, piacentina di nascita e persiana di origini, sta vivendo un momento professionale molto felice. Influencer da 1.8 milioni di followers e testimonial e ambassador di moltissimi brand. Dal 19 settembre 2022 è al fianco di Alfonso Signorini nello studio del GF Vip per commentare il mondo dei social. Dal primo ottobre è anche nella famiglia di R101: conduce un programma tutti i weekend, dalle 17 alle 20.

Salotto Salemi è un progetto di Ricky Palazzolo e Giulia Salemi, scritto con Silvia Rossi e prodotto da Level 33. Il programma è stato realizzato grazie anche alla collaborazione con Mikado (che ha affidato il Product Placement a Hub4brand), Benefit Cosmetics e Sephora Italia che hanno affidato la loro visibilità nel programma a Brand On Solutions (team dedicato alle iniziative speciali per le concessionarie Publitalia, Digitalia e Mediamond).