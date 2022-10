“Giulia Salemi nuova opinionista del Grande Fratello Vip”

Giulia Salemi pronta ad avere sempre più spazio in tv e al Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato al reality show per ben due volte – nel 2018 e nel 2020 – la giovane conduttrice è stata promossa da Alfonso Signorini come commentatrice dei social network per la settima edizione. Ma la figlia di Fariba Tehrani è pronta a fare il salto di qualità…

Stando a quanto scrive Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo la fidanzata di Pierpaolo Pretelli starebbe facendo le prove generali per prendere in futuro il posto che attualmente è ricoperto da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. “Lei conosce molto bene quel palcoscenico”, ha puntualizzato la moglie di Maria De Filippi, che approva il lavoro svolto fino ad ora dalla giovane.

Giulia Salemi potrebbe diventare opinionista nella prossima edizione del GF Vip ma anche in quella attuale. Magari a dicembre, quando Sonia Bruganelli si prenderà qualche giorno di ferie come anticipato già nella prima puntata per trascorrere le festività natalizie con tutta la sua famiglia.

Lo stesso è accaduto lo scorso anno: la moglie di Paolo Bonolis era stata però rimpiazzata per due puntate da Laura Freddi, che aveva partecipato alla prima edizione del programma e in passato ha avuto una relazione con il conduttore Mediaset. Ora al posto di Sonia Bruganelli arriverà Giulia Salemi?

La carriera di Giulia Salemi

L’italo-persiana deve molto alla trasmissione in onda su Canale 5. Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia la 29enne ha spiccato il volo sia professionalmente sia privatamente. La sua carriera è decollata ed è riuscita a trovare nuove ed interessanti opportunità lavorative sul piccolo schermo ma anche sul web e nel mondo della pubblicità. Ha poi trovato l’amore grazie all’incontro con Pierpaolo Pretelli.

Una relazione che, in barba a critiche e malelingue, procede a gonfie vele da ormai un paio d’anni, tanto che la coppia sogna presto di convolare a nozze e mettere su famiglia. La stessa Giulia Salemi non ha nascosto la voglia di diventare presto madre e sente che l’ex Velino di Striscia la notizia è la persona più giusta. Pretelli è invece già padre: dall’ex compagna, la modella e attrice cubana Ariadna Romero, ha avuto il piccolo Leonardo.