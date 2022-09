Social e tv spesso si intersecano, con i personaggi che popolano il web che transitano sul piccolo schermo. Un passaggio, però, che molte volte lascia l’amaro in bocca: non si contano più le star della rete che, tentando il grande salto in tv (quasi sempre passando per un reality show), se ne sono tornate sui propri account con le pive nel sacco. Eh, sì: perché un conto è crearsi una propria fanbase su Instagram, TikTok o YouTube, un altro è stare innanzi a una telecamera televisiva, conoscere un mestiere e avere doti da spendere su tal fronte.

Chi sta provando a lanciarsi sul piccolo schermo avendo un background social è Giulia Salemi, che è stata arruolata da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi Magazine l’ha voluta nel prime time del Grande Fratello Vip 7 nel ruolo di “Portavoce dei social”. L’italo-persiana, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato la sua ascesa.

Tutto è iniziato con una chiamata inaspettata estiva da Mykonos. Signorini, che stava in vacanza in Grecia, l’ha contattata per chiederle di raggiungerlo in quanto aveva una proposta da offrire:

“Questa estate mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo (Pretelli, suo fidanzato. Ndr.), dicendomi che doveva parlarmi. L’ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un’illuminazione: voleva un Gf Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la voce del web in diretta”.

Lì per lì la Salemi è rimasta sorpresa, in positivo. Naturalmente ha accettato subito, seppur la notizia l’ha tenuta riservata per parecchie settimane. Questione di scaramanzia: “Io non ci credevo, sono molto scaramantica e non ho detto niente a nessuno fino all’ultimo, negando le voci che circolavano”. E invece, eccola, in prima serata su Canale Cinque, intenta a selezionare i tweet più curiosi da passare a Signorini che vede così la ‘carne al fuoco’ del suo GF Vip aumentare in diretta. Come si orienta quando si tratta di scegliere i cinguettii?

“Intanto ho un profilo Twitter creato ad hoc, per non essere influenzata dai miei fan. Tra i commenti più popolari scelgo quelli che mi fanno ridere o che potrebbero innescare delle dinamiche tra i concorrenti. Mando una selezione dei messaggi agli autori attraverso una chat e poi loro li scremano”.

L’influencer ha anche spiegato che oggi, rispetto al passato, riesce a farsi toccare meno dai commenti che circolano in rete sul suo conto. Tutto merito di una sicurezza maggiore in se stessa: “Guardo quello che dicono, ma ho un maggiore distacco rispetto al passato: ho imparato ad essere più sicura di me e a capire da sola quando faccio bene o male“.

Giulia ha poi speso parole al miele per Signorini, considerato una sorta di suo “secondo papà”. A proposito di genitori: nel corso della puntata in prime time di lunedì 26 settembre, si è parlato del rapporto tra Antonino Spinalbese e sua figlia Lune Marì. Alfonso ha cercato di capire se anche la Salemi e Pretelli siano in procinto di fare un lieto annuncio riguardante un bebè. “Ci piacerebbe, magari tra qualche mese”, ha risposto l’influencer con un largo sorriso, non nascondendo che la voglia di maternità non manca.