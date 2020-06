Salone meraviglie La riapertura ispirato da Mattarella: anticipazioni stasera

Anticipazioni Il salone delle meraviglie – La riapertura: su Real Time arriva lo speciale dedicato al post lockdown

I suoi fan lo sapranno senz’altro e chi non ne ha mai seguito una puntata farebbe meglio a recuperare qualcosa o a fiondarsi direttamente su Real Time questa sera perché le anticipazioni sul Salone delle meraviglie – La riapertura sono ghiottissime. Lo speciale realizzato da Pesci Combattenti sarà infatti un mix di ironia, spensieratezza e non solo: le telecamere di Real Time dovranno essere in grado, e sicuramente lo saranno, visto che finora lo show è stato tutt’altro che deludente, di raccontare la fase della riapertura dopo mesi di fermo. Non ci saranno insomma solo mascherine e decorazioni particolari ma si darà anche spazio a riflessioni più profonde che ovviamente avranno come protagonista proprio Federico Fashion Style che comunque già ci ha aggiornato costantemente tramite il suo account Instagram.

Il salone delle meraviglie la riapertura, le anticipazioni: non solo pailettes e lustrini nella puntata di stasera

Giorgia Iovane di Blogo ha voluto intervistare la Chief Creative Officer di Pesci Combattenti, Cristiana Mastropietro, prima del ritorno in Tv che – ripetiamolo – avverrà stasera su Real Time alle 22.20: ripartirà così il salone di Anzio che tornerà poi con episodi inediti dal 16 giugno. Sappiamo che Federico indosserà una mascherina in tessuto tempestato di swarovski, che le paratie della cassa saranno decorate con motivi barocchi e che la colonnina con il disinfettante sarà dorata: tanti accorgimenti che ovviamente rendono indimenticabile un salone che i fan ormai conoscono bene.

Mattarella ha ispirato la puntata del Salone delle meraviglie – La riapertura: “Una scintilla”

Non sarà solo una puntata paillettes e lustrini perché l’intento è quello di documentare la riapertura dopo il lockdown, e sebbene lo stile di Federico sia quello che tutti conosciamo è chiaro che non si poteva ridurre un appuntamento del genere al solo lusso sfrenato. Le parole di Cristiana Mastropietro d’altronde sono chiare: “L’idea di seguire la riapertura di Federico ci è venuta durante il lockdown. Volevamo capire gli effetti collaterali e anche i cambiamenti di costume […] tutti noi ricordiamo le parole di Mattarella in quel fuori onda delizioso: quella frase è stata per me una scintilla”.

News Il salone delle meraviglie stasera: la riapertura secondo Federico Fashion Style

Non importa che tu sia il parrucchiere dei Vip, la riapertura riguarda chiunque e lo speciale di stasera permetterà a Federico di parlare anche delle difficoltà vissute da tutti in questi settanta giorni di difficoltà: “Federico, come tanti altri artigiani e commercianti, ha dovuto chiudere il proprio negozio per 70 giorni – spiega la Mastropietro – e la riapertura è avvenuta all’insegna dell’adozione di protocolli rigidi e di nuove routine”. La puntata non rinuncerà a momenti divertenti e ai riti a cui siamo abituati ma ci sarà qualcosa in più che ovviamente dipende dalla necessità di documentare la ripartenza.

Federico Fashion Style, le misure di sicurezza adottate dal Salone delle meraviglie

Tanto sarà il tempo dedicato alla reazione del protagonista che – ricordiamolo – è un professionista come tanti sebbene lavori con un pubblico diverso: Federico ha infatti dato un tocco di classe al salone interpretando a suo modo – e ovviamente nel rispetto della legge – le misure di sicurezza che i decreti hanno imposto. Vestiti paillettati, mascherine animalier en pendant con gli abiti e molto altro ancora: quello che è stato anticipato sulla puntata del Salone delle meraviglie di stasera è davvero interessante.

Il salone delle meraviglie – La riapertura: un difficile ma indispensabile anno zero

Non sono mancate ovviamente le difficoltà a livello di montaggio, visto che si è lavorato da remoto: la Mastropietro sottolinea che si è trattato di un difficilissimo anno zero. Difficile ma non impossibile, e comunque necessario: per la Chief Creative Officer di Pesci Combattenti, come per molti altri, del resto, un ulteriore lockdown sarebbe impossibile da sostenere, ed è per questo che l’adeguamento è vitale per tutti. “Sono riusciti a metterci ancor più passione ed entusiasmo del solito […] Sono profondamente grata a tutti loro”, queste le parole della Mastropietro sulla sua squadra che a quanto pare ha confezionato una puntata da urlo. Il Salone delle meraviglie – La riapertura vi aspetta stasera su Real Time!