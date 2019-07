Federico Fashion Style compagna e figlia: il sogno di allargare la famiglia

Federico Fashion Style si racconta su famiglia e figlia: tutto ciò che non sapevi del parrucchiere delle star

Federico Fashion Style è una vera icona ed è divenuto famosissimo per il celebre show di Real Time, Il Salone delle Meraviglie, in cui le telecamere della rete seguono passo dopo passo l’hair stylist nei suoi saloni. Ci sono però diverse cose che forse non sapete di Federico Fashion Style, ad esempio ha una compagna e una figlia. E nonostante sia molto impegnato nel lavoro, che ad oggi è la sua priorità, pensa ad allargare la famiglia, ma solo quando sarà sicuro al 100% di essere vicino alla sua famiglia. In molti, infatti, pensavano che il parrucchiere delle star (tra i nomi spicca quello di Valeria Marini) fosse omosessuale e invece a casa ha una compagna e una figlia, Sophie.

Federico Fashion Style compagna e figlia: i sogni dell’hair stylist

Da ben 12 anni, Federico Lauri è fidanzato con Letizia, la compagna dalla quale ha avuto la piccola Sophie Maelle. La figlia lo guarda sempre in tv, come raccontato dallo stesso hair stylist in un’intervista al settimanale Vero: “Mi guarda sempre in televisione e mi vede come un gioco, come un cartone animato, un po’ come un supereroe. Ho un’applicazione per smartphone e lei, ogni volta che non ci sono, può cliccare su questa app e vedermi. E quando clicca esclama sempre: ‘Il mio papà, il mio papà’. Mi vengono le lacrime al solo pensiero“, spiega Federico Fashion Style parlando del rapporto con la figlia.

Federico Fashion Style: nozze e la famiglia si allarga? I suoi desideri

Federico Fashion Style sogna le nozze? Il matrimonio con Letizia è ancora molto lontano, dati gli innumerevoli impegni di lavoro. “Sono troppi gli impegni che ho in questo momento e che voglio onorare“, spiega a Vero, specificando che non vuole far mancare nulla alla sua famiglia e che non vuole tralasciare i suoi affetti. Non solo il matrimonio, anche l’idea di allargare la famiglia con la nascita di un altro figlio non è fattibile in questo periodo, “Mi piacerebbe, ma ho troppi impegni“, ribadisce sul settimanale, “vorrei essere un papà presente. Ma in futuro, allargherò senz’altro la famiglia“.