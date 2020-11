Salmo non è più single: ecco chi è la nuova fidanzata, il gossip

Spuntano in questi giorni diversi rumors sulla vita privata del rapper che starebbe trascorrendo le giornate non proprio in totale solitudine: una nuova fiamma all’orizzonte per l’artista?

Da sempre Salmo si è distinto per la sua totale riservatezza e per la volontà di tenere lontano dalla pubblica piazza la propria vita privata. Dall’inizio della sua carriera ha fatto della musica la sua principale motivazione di successo tanto che trovare dettagli su ciò che lui stesso non racconta volutamente è molto complicato. Stavolta, però, la curiosità dei fan è stata supportata dal tempismo del cantante. Infatti, è lui stesso che, involontariamente, ha dato la possibilità di scoprire qualcosa in più sulla sua attuale situazione sentimentale.

La vita da single di Maurizio Pisciottu potrebbe essere ormai giunta al capolinea. A fargli compagnia in queste noiose giornate d’autunno, complice anche il lockdown, sarebbe una ragazza che dai lineamenti ricorderebbe vagamente la fidanzata storica (ormai ex) Greta Menardo. La fortunata si chiamerebbe Sara Barbieri, una giovane modella. A dare il via alle chiacchiere sulla questione sarebbero delle storie Instagram che vedrebbero i due a casa insieme a Milano. Le stories non mostrano effusioni ma tutto lascerebbe supporre a una nuova frequentazione.

Si direbbe dunque concluso per il cantante il capitolo “Greta”. A fine ottobre si era ipotizzato un riavvicinamento: la ragazza aveva pubblicato sui social un post in cui parlava di un intervento al braccio, in seguito ad un infortunio subìto a febbraio mentre praticava kitesurf. In quel frangente, la Porsche di Salmo era stata avvistata sotto l’ospedale che aveva curato la ragazza. Tutto ciò aveva fatto ben sperare in un riavvicinamento dei due che era stato prontamente smentito.

Secondo i rumors anche Greta avrebbe ritrovato la serenità con un suo coetaneo non famoso.

La rottura tra Greta e Salmo

La lunga storia d’amore tra Greta e Salmo non si sarebbe conclusa nel migliore dei modi. Ricordiamo, infatti, come il rapper sarebbe stato al centro delle polemiche in seguito ad alcune Stories pubblicate sul suo profilo Instagram in cui si scagliava apertamente contro chi si stava cibando di gossip in merito alle sue frequentazioni successive alla storia con la ex.

Probabilmente le stesse identiche Stories erano rivolte anche a Greta dal momento che la ragazza si era da poco lamentata del fatto che, per attirare l’attenzione, Salmo continuava a uscire con le sue amiche. Non solo, il rapper per far in modo che la notizia potesse circolare, avrebbe condiviso le stesse foto e momenti di quotidianità sui social.

In quel frangente, Greta aveva dichiarato di non voler pubblicare informazioni che avrebbero leso la propria privacy, ma di provare tenerezza per il comportamento del quarantenne.