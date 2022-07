Salmo e Selvaggia Lucarelli: scoppia la lite dopo una frase sessista

Scintille tra Salmo e Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato nell’estate 2021 quando il cantante è stato aspramente criticato dalla giornalista – ma pure da altri colleghi – per via di un concerto tenuto a Olbia senza le dovute autorizzazioni e soprattutto senza mascherine quando ancora erano pochi i vaccinati contro il Covid-19 e il virus dilagava ancora in Italia. Un episodio che il rapper ha voluto ricordare su Instagram in un post in cui celebra il suo ultimo lavoro discografico.

Il commento sessista di Salmo

“È stato l’anno più difficile della mia vita. Concerto abusivo, album, recitare nella serie tv, dirigere la colonna sonora, fare un nuovo album, preparare il live per San Siro…”, ha scritto Salmo su Instagram. “Quale concerto abusivo?”, ha chiesto un follower cercando di capire più. “Chiedi a Selvaggia Sucarelli”, ha risposto l’artista ottenendo più di 1900 mi piace per questa replica e risatine d’appoggio.

La risposta di Selvaggia Lucarelli

Replica che non è passata inosservata a Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di postare sul suo account social il botta e risposta tra Salmo e il suo fan. Dura la condanna della giurata di Ballando con le Stelle:

“Non conosco Salmo. Lo ritengo anche bravo. Un anno fa mi ero permessa di dire che il suo concerto ad Olbia fatto senza autorizzazioni, con una pandemia che faceva ancora molte vittime, era stato un errore. Non ha mai risposto nel merito ma a distanza di tempo la schifosa battuta sessista non ha saputo tenersela. Forse tra due millenni i maschi riusciranno a rispondere a una donna guardando oltre il proprio pisello”

La contro replica di Salmo

Non è tardata ad arrivare la contro replica di Salmo:

“Non piangere Selvaggia. Mi hanno storpiato il cognome mille volte. Per favore falla finita con sta roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai. Forse”

Un commento che non è proprio andato giù ai tanti sostenitori di Selvaggia Lucarelli, che hanno difeso l’opinionista tv attaccando pesantemente Salmo.

Il periodo buio di Salmo

Qualche mese fa Salmo ha presentato il suo ultimo disco – Flop – tirando in ballo il momento più difficile della sua vita. Come per tanti anche Maurizio Piscottu – questo il vero nome del musicista – ha sofferto molto per le conseguenze della pandemia e pure per la fine di una storia d’amore importante. Quella con la giovane Greta Menardo, che avrebbe ispirato molte canzoni dell’artista.

La ragazza, una promettente campionessa di kitesurf classe 1998, è balzata agli onori delle cronache lo scorso novembre, quando per la prima volta si è esposta sulla relazione. E non in termini molto positivi. Via Instagram la giovane si era lamentata del fatto che il suo ormai ex fidanzato ci avesse provato spesso e senza ritegno con le sue amiche. Parole, queste, che avevano semplicemente confermato i rumors che già circolavano da settimane riguardo alla loro rottura definitiva.