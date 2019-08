Sally di Beautiful si svela: Courtney Hope nella vita fa anche un altro lavoro

Sally di Beautiful: Courtney Hope svela il segreto sulla sua perfetta forma fisica

Courtney Hope, conosciuta come l’interprete di Sally Spectra in Beautiful, si svela in un’intervista su Di Più Tv. Una vita frenetica quella dell’attrice, che non impiega il suo tempo solo a recitare all’interno della nota soap opera americana. Come lei stessa rivela, svolge anche un altro lavoro, che riesce a tenerla super impegnata. Courtney spiega di essere un’istruttrice sportiva in tre discipline: pilates, cardiobarre e piloxing. L’interprete di Sally ci tiene molto alla sua forma fisica ed è, infatti, impossibile non notare il suo fisico mozzafiato quando sfila all’interno della soap. Ma il suo segreto qual è? Segue una sana alimentazione e pratica tanto esercizio fisico. A soli tre anni ha iniziato a studiare danza, fino a diventare una ballerina professionista. Non solo, faceva anche parte di una squadra che prendeva parte a competizioni di tutto il mondo. Oltre ciò, è stata una ginnasta e giocava a calcio. Possiamo, dunque, dire che nella vita di Courtney lo sport rappresenta un punto fondamentale. A 14 anni ha poi cambiato strada, scegliendo di diventare un’attrice.

Courtney Hope, oltre a recitare nella nota soap di Beautiful, fa l’istruttrice

Dimostrando di essere particolarmente interessata alla recitazione, l’interprete della giovane Spectra si è trasferita dal Texas a Los Angeles. Grazie all’appoggio costante della sua famiglia è riuscita a raggiungere il suo grande obbiettivo, in particolar modo quando è stata presa nel cast della nota soap. “Recitare in Beautiful è bellissimo perché permette di avere un lavoro sicuro e di stare a contatto con colleghi di grande talento, ma è anche molto impegnativo perché si lavora a ritmi intensi e per molte ore al giorno”, svela l’attrice. Nonostante ciò, non rinuncia mai a fare sport “almeno sei giorni alla settimana”. Per lei, infatti, fare attività fisica è proprio una necessità. Tutto ciò è divenuto anche un lavoro per lei, in quanto fa l’istruttrice di ben tre discipline.

Beautiful, Sally Spectra: Courtney Hope svela una sorpresa che le ha preparato il fidanzato Chad

Ma cosa fa Courtney quando non lavora? “Quando ho bisono di rigenerarmi, di solito faccio un viaggio, un’altra passione che condivido con Chad”, dichiara l’attrice. Chad è il suo fidanzato, che per il suo compleanno le sta organizzando una super sorpresa. Da poco, l’interprete di Sally ha compiuto 30 anni e il ragazzo ha organizzato un “viaggio a sorpresa per festeggiare”. “Non ho proprio idea di dove andremo, lo scoprirò solo in aeroporto”, racconta l’attrice. Intanto, all’interno della soap, Sally sta vivendo una storia d’amore con Wyatt. Ben presto, però, la trama la porta a separarsi dal giovane Spencer!