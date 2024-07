Salemi, video di auguri a Pierpaolo, web in lacrime: “Ma tremano!”

Giulia Salemi ha commosso il web, ancora una volta. Su Instagram, l’influencer ha pubblicato un video molto intimo in occasione del compleanno del compagno Pierpaolo Pretelli, dopo l’annuncio di due settimane fa sulla sua gravidanza.

In occasione dei 34 anni dell’attore, la bella Salemi ha voluto stupire il fidanzato ma anche tutti i fan con un carosello di foto e un video che fa sognare ad occhi aperti. “Tanti auguri amore mio.. sei una persona meravigliosa”, scrive l’influencer “un papà dolce, un fidanzato rispettoso, un figlio responsabile, un amico altruista.”. Una dichiarazione d’amore incredibile, come incredibile la loro video reazione alla scoperta della gravidanza di Giulia.

Nel post, si vedono infatti entrambi mentre sono in bagno con in mano il test di gravidanza e si abbracciano in modo molto forte mentre piangono commossi di essere diventati genitori. Una condivisione intima ai loro fan, che come sempre si sono mostrati supportivi e in prima linea per augurare il meglio a una delle coppie più amate dei social. “Il terzo video dritto nel mio cuoricino”, scrive un utente su Instagram. E ancora: “I brividi ho sempre creduto in voi dal primo giorno sono davvero tanto felice per voi”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme dal GF: “Vogliamo una femmina”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nel 2021, quando entrambi erano nel cast del Grande Fratello Vip. Da quel momento è scoppiato l’amore e il desiderio di avere un bambino, come già avevano annunciato a Verissimo qualche tempo fa:

“Io desidero una Prelemina, vorrei una femminuccia perché mi piacerebbe crescere con mia figlia, essere ‘Una mamma per amica’”

Pierpaolo, intanto è già papà di Leonardo, figlio nato dalla precedente storia con Ariadna Romero. Giulia Salemi sembra avere un bellissimo rapporto anche con lui e aver creato una relazione fondata sul rispetto, come tiene a ribadire ogni volta che parla del compagno. Lei, 31 anni, sta portando avanti la sua carriera anche sui social dove conduce un podcast intitolato “Non lo faccio x moda”, in cui intervista svariati VIP come Giulia De Lellis al podcast di Giulia Salemi, Giuseppe Cruciani e l’ex gieffina Beatrice Luzzi.

Un periodo florido, pieno di novità e di grandi prospettive per il futuro, ma anche di grande vicinanza da parte dei fan che non stanno facendo altro che ricondividere l’emozionante video tra le lacrime. Che dire, è senza dubbio il periodo più bello di Giulia Salemi e del neo-papà Pretelli, coronato da una dedica indimenticabile:

“Grazie per avermi fatto scoprire l’amore vero e per essere il miglior compagno di viaggio con cui condividere questo nuovo capitolo della nostra vita. Auguri Papi”