Salemi-Pretelli, forte gesto della cognata fa infuriare i fan: “Maleducata”

Alessia Pellegrino, compagna di Giulio Pretelli, è finita sotto accusa per uno sgarro che secondo molti avrebbe fatto alla coppia

I fan dei Prelemi, nome affettuoso con cui è chiamata la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sono in subbuglio. Nella mattinata dell’otto gennaio 2021 Twitter è stato praticamente inondato da tweet riguardanti la famiglia di “Pier”, facendo entrare il suo nome nelle tendenze italiane del social network. A quanto pare la bufera si sta abbattendo contro la famiglia dell’ex Velino e in particolare contro la cognata, Alessia Pellegrino. Ecco di cosa è accusata la compagna di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo.

Alessia Pellegrino, mamma della piccola nipotina di Pierpaolo Pretelli, Sophie, è nell’occhio del ciclone. I fan dei Prelemi hanno notato un suo gesto che hanno ritenuto abbastanza offensivo nei confronti della coppia. Come spifferato da una follower all’opinionista Deianira Marzano, che ha commentato l’accaduto nelle sue stories, a quanto pare la cognata di Pierpaolo avrebbe messo in vendita sulla nota app Vinted dei completini della figlia, nata lo scorso 28 settembre 2021. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i più attenti si sono accorti che tra essi ci sono abitini regalati dalla Salemi e da Pretelli, madrina e padrino al battesimo della piccola. Ciò ha fatto scatenare i fan della coppia, che stanno accusando la ragazza di avere avuto poco tatto e poco rispetto verso di loro.

La Pellegrino si è difesa dicendo che ha preferito fare così piuttosto che buttare i capi, generando un furioso botta e risposta con molti utenti che l’hanno etichettata come “ingrata” e “maleducata”, suggerendole di donare i vestitini ai più bisognosi anziché lucrarci sopra.

Ragazzi secondo me state esagerando davvero. Ma una vita non ce l’avete? Se siete intelligenti sapete che una bimba cresce a dismisura da una settimana all’altra, è normale che i vestitini che non le vanno più, anzichè buttarli li ho messi su vinted. E finitelaaa — alessia pellegrino (@alessia39208664) January 7, 2022

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tensioni con la cognata?

La 20enne romana è anche finita sotto accusa per aver detto in un tweet che Giulia e Pierpaolo appartengono ad un mondo “falso”. Ciò ha fatto infuriare ulteriormente i molti fan della coppia, che le hanno ribattuto che lei in primis aspira a far parte di quel “mondo” viste le numerose sponsorizzazioni che fa grazie soprattutto all’appartenenza alla famiglia Pretelli.

Di certo non ho detto che Giulia e Pier sono dei falsi. Non mi sembra di aver scritto ciò. È quel mondo li che si sa, lo sappiamo tutti che è un mondo fatto di falsità, non ci vedo nulla di male????????‍♀️ detto ciò BASTA — alessia pellegrino (@alessia39208664) January 7, 2022

Come se non bastasse i fan dei Prelemi hanno anche notato alcuni tweet ai quali la cognata di Pier ha messo “mi piace”, indicando quindi di essere d’accordo col contenuto. In particolare, uno di questi recita una frase incriminata: “Insultate Elisabetta perché sapete che la Salemi é la seconda scelta”.

Perché attaccate Alessia?..come mai .la state insultando perché si è messa contro la vostra dea?….insultate Ariadna perché è la mamma di Leo .insultate Elisabetta perché sapete che la Salemi é la seconda scelta .perciò finitela na buona volta .io difendo le donne .voi che fate — una rosa blu . (@123777999966s) January 8, 2022

Per ora non ci sono stati commenti né da parte della Salemi né da Pretelli, che probabilmente cercheranno di risolvere queste tensioni in privato. Resta da vedere se i rapporti tra la 28enne conduttrice del GF Vip Party e la famiglia del fidanzato si sono davvero incrinati o meno.