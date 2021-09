Giulio Pretelli è diventato papà (sesso, nome, foto): reazione di Pierpaolo

By

Pierpaolo Pretelli è diventato zio: nelle scorse ore suo fratello Giulio ha annunciato la nascita della sua prima figlia. La notizia l’ha data attraverso un dolce post divulgato su Instagram informando che la neonata, il cui nome scelto è stato Sophie, è venuta alla luce esattamente alle 6.57 di mattina di martedì 28 settembre 2021. Giulio ha espresso tutta la sua felicità, spiegando anche che la sua compagna, Alessia, è al settimo cielo. Puntuale anche la reazione dello zio Pierpaolo che ha subito scritto un messaggio al fratello e alla ‘cognata’, ricordandogli che “da oggi la tua/vostra vita cambierà!”. Naturalmente non sono mancati gli auguri di in bocca al lupo al neo papà e alla neo mamma

Pierpaolo ha anche condiviso tra le sue Stories la foto della piccina postata da Giulio, impreziosendola con un: “Benvenuta al mondo piccola Sophie”. Il neo papà ha preferito oscurare il viso della bimba in segno di riserbo e privacy.

Si ricorda che il fidanzato di Giulia Salemi, al momento impegnato in tv nel programma di Rai Uno Tale e Quale Show, ricevette la notizia della paternità del fratello nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio nel corso degli ultimissimi giorni della quinta edizione del reality show, Giulio fece una ‘incursione’ nella dimora di Cinecittà e confidò a Pierpaolo, in mondovisione, che sarebbe diventato presto padre.

Allora Pretelli ebbe una reazione alquanto stupita e mise in guardia Giulio, ricordandogli che nel momento in cui si mette su famiglia aumentano le responsabilità e che c’è bisogno di un lavoro ‘sicuro’ per avere agio e tranquillità. Giulio, classe 2000 (è nato il 27 febbraio sotto il segno dei pesci), rispose di essere assolutamente cosciente della responsabilità che iniziava a pesargli sulle spalle, rassicurando Pierpaolo.

“Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”. Così rifletteva Pierpaolo, assieme ad Andrea Zelletta, subito dopo aver appreso che sarebbe diventato zio.

Giulio Pretelli e Alessia, una relazione che ha bruciato tutte le tappe

La relazione tra Giulio e Alessia è nata pochi mesi prima della dolce attesa. La ragazza è coetanea del compagno, altro fattore che ha fatto drizzare le antenne a Pierpaolo quando ha saputo della gravidanza. Oggi però non è più tempo di preoccupazioni: è l’ora dei festeggiamenti per la venuta alla luce della piccola Sophie.