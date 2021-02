Grande Fratello Vip, Pretelli riflette su Giulio “padre”: cosa pensa davvero

Tempo di riflessioni per Pierpaolo Pretelli che durante la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 26 febbraio ha ricevuto la notizia che presto diventerà zio. A dargliela direttamente suo fratello Giulio, che ha fatto un ‘blitz’ nella Casa più spiata d’Italia svelando che la sua compagna Alessia è incinta. La rivelazione ha da un lato sorpreso positivamente l’ex velino, dall’altro lo ha spinto a considerare che la situazione del congiunto, a cui è parecchio legato, non è delle più rosee sotto certi punti di vista in questo momento.

Pretelli, chiacchierando con Andrea Zelletta, ha ricordato la giovane età di Giulio e della fidanzata, rispettivamente 21 e 20 anni, e il fatto che con un figlio la vita cambia drasticamente, anche dal punto di vista economico. “Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare, quando aspettavamo Leo, io ero più grande, anche Ariadna lo era”, ha spiegato Pierpaolo all’amico Zelletta che ha ribattuto: “Alla sua età ancora si deve capire cosa si vuole fare”.

Pretelli a questo punto si è fatto ancor più pensieroso, cercando di tracciare la situazione che verrà a delinearsi nel futuro prossimo di Giulio e della sua fidanzata: “I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”.

Grande Fratello Vip, Giulio comunica a Pierpaolo che diventerà zio

Giulio ha comunicato la notizia al fratello in modo entusiasta. Fin da subito, però, si è notato che Pier, pur trasudando di emozione, ha cercato di far capire al parente stretto che ora, nonostante la sua giovanissima età, è tempo di darsi parecchio da fare. Dal canto suo Giulio ha confidato al fratello maggiore che i genitori, quando hanno saputo della gravidanza di Alessia, “non sono stati contenti all’inizio”. “Farò capire che sono pronto ad affrontarla”, ha chiosato il 21enne, sicuro di dimostrarsi all’altezza delle circostanze.

Durante il dialogo in diretta tra i due fratelli, c’è stata anche una ‘irruzione’ di Alfonso Signorini che ha chiesto a Pretelli, visto il suo amore per i bambini, se l’idea di averne uno con Giulia Salemi è remota oppure no. L’ex velino ha sorriso, non escludendo a priori tale possibilità.

Tornando al ‘blitz’ di Giulio nella dimora di Cinecittà, si sono anche sollevate delle voci critiche sui social: secondo diversi utenti, Giulio avrebbe potuto fare a meno di andare in tv a raccontare la sua vicenda personale. Anche perché l’1 marzo il GF Vip si conclude. Insomma, in tanti sostengono che avrebbe potuto attendere 3 giorni e comunicare privatamente a Pierpaolo la notizia.