Salemi intervista la Gregoraci, caos sui social: ‘ti manca la dignità’

Il podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio per moda, ha sempre un discreto successo. Principalmente perché la Salemi riesce a gestire con dinamismo le interviste. La scaletta prevede domande interessanti e studiate ad hoc per aumentare l’interesse. Ma c’è anche un’altra ragione per cui il podcast riscuote gran successo: la scelta degli ospiti. Nella fattispecie la vip, ospite della puntata che andrà in onda il 12 maggio prossimo, suscita molta curiosità. Si tratta di una persona con cui Giulia Salemi ha discusso in passato, ovvero Elisabetta Gregoraci.

L’ex moglie di Flavio Briatore e la Salemi hanno convissuto all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Correva l’anno 2020 e la Gregoraci attaccò pesantemente Giulia dichiarando che quest’ultima aveva flirtato in maniera eccessiva con il suo ex marito, Flavio Briatore. Non solo! Elisabetta lasciò intendere che lo scopo della Salemi fosse quello di trovare una scorciatoia per entrare nel mondo tanto anelato della televisione. “Sei stata molto più carina ed hai avuto un’attenzione particolare nei confronti di quello che ormai è il mio ex marito… sono stati anche mandati dei messaggi” Così la Gregoraci parlava alla Salemi durante le diretta al Grande Fratello. Si arrivò addirittura a delle diffide con gli avvocati. Oggi però ritroviamo le due in totale serenità.

L’intervista tra la Salemi e la Gregoraci ha suscitato molta indignazione

Il web che, come gli elefanti ha una lunghissima memoria, non dimentica quanto accaduto tra le due. Così i commenti sotto al promo dell’intervista lasciano intendere un certo malumore. “Non riesco nemmeno a guardarla”, è poi ancora : “Giulia stavolta mi dispiace ma non vedrò il podcast. A te manca la dignità…”. Questi sono alcuni esempi. La lista dei commenti negativi è davvero lunga. Tutti a sottolineare come Giulia, pur di fare hype, stia perdendo la propria credibilità. Anche perché, secondo voci di corridoio, l’invito sarebbe addirittura senza compenso.

C’è però tutta un’altra fetta di utenti che invece aspetta con ansia l’intervista. Non per interesse verso la Gregoraci. Quanto più per assistere ad una sorta di resa dei conti tra le due. Questi followers ammirano a apprezzano la Salemi che ritengono si stia comportando da gran signora. Avendo superato con classe le offese ricevute dall’ex di Briatore. Non ci resta che assistere all’intervista per capire se il gradimento verso la Gregoraci possa ricevere una piccola spinta in alto. Dal momento che non sembra essere un personaggio tanto apprezzato negli ultimi tempi. In questi giorni, per altro, si trova al centro di un altro gossip.

Elisabetta Gregoraci vs Antonella Fiordelisi

Pare infatti che la Gregoraci stia tentando di contattare senza sosta il suo ex fidanzato, Giulio Fratini. Che in realtà sarebbe l’attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi. Sembra che Elisabetta non riesca a farsi una ragione del perché si siano lasciati e stia tentando di recuperare i rapporti. Suscitando la gelosia della Fiordelisi che proprio ieri ha pubblicato una storia a riguardo. Come andrà a finire tra le due? Antonella Fiordelisi: ‘vip disperata vuole rubarmi il fidanzato’. Chi è?