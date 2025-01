Salemi e Pretelli: perché il silenzio pre-parto? (ipotesi)

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo italiano, stanno per diventare genitori e i loro fan non vedono l’ora di conoscere il bebè in arrivo. I due stanno vivendo un momento di grande emozione: l’attesa della nascita del loro primo figlio. Sui social da settimane condividono alcuni dettagli sulla cameretta o altre curiosità che riguardano il piccolo della famiglia. Tuttavia, da qualche giorno, entrambi non avrebbero più pubblicato nulla su Ig o Tik Tok, suscitando ansie e preoccupazioni da parte dei follower.

Quando nasce il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?

Giulia e Pierpaolo stanno aspettando l’arrivo del loro primo figlio. Secondo quanto riferito in passato dall’influencer, il bebé, di cui è ancora ignoto il nome, sarebbe dovuto nascere nella prima metà di gennaio. Tuttavia, il piccolo si sta facendo attendere visto che non è ancora venuto al mondo.

Le ultime notizie e il silenzio sui social

La coppia Prelemi sta facendo incuriosire e allo stesso tempo preoccupare i fan riguardo la nascita del loro bambino. Da qualche giorno, infatti, nessuno dei due avrebbe più condiviso sui social foto o video. Cosa significa questo silenzio da parte della coppia? L’ipotesi più appropriata rimanderebbe al fatto che la Salemi sia in attesa di partorire e fino a quel giorno abbia deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente al dolce momento che potrebbe richiedere una maggiore riservatezza e concentrazione, lontano dal caos del mondo virtuale.

Nell’ultimo video pubblicato, l’influencer e il conduttore hanno deciso di mostrare alcuni dettagli della cameretta del bebè in arrivo e la borsa pronta per l’ospedale.

Intanto, i follower sono in ansia di conoscere il piccolo della famiglia e di scoprire il nome scelto di cui non si sa nulla. Migliaia di fan stanno aspettando che arrivi la notizia del parto. Ormai, la coppia è diventata molto celebre e sono in tanti a supportarla e a sostenerla in ogni situazione. Pierpaolo e Giulia si sono fatti amare fin dall’epoca del Grande Fratello Vip, reality a cui hanno partecipato, lì dove il loro amore ha avuto inizio.

La scelta dei vip

Non è la prima volta che le coppie di vip decidano di prendersi una pausa sui social in alcuni momenti della loro vita particolari e delicati. È probabile, infatti, che anche Giulia e Pierpaolo abbiano voluto dedicare gli ultimi giorni ai preparativi per la nascita e vivere in totale tranquillità e serenità.