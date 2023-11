Salemi e Pretelli, crisi confermata: “Lui è in cerca di una casa”

Nonostante le smentite di Fariba Tehrani, pare essere arrivata proprio la fine per una delle coppie più amate dello spettacolo, ovvero quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il tutto è iniziato pochi giorni fa, quando Fabrizio Corona ha svelato nel suo canale d’informazione “Dilinger News” che la storia tra i due ex vipponi era giunta ufficialmente al capolinea. Non solo, l’ex re dei paparazzi li ha anche accusati di essere una coppia finta, che ha portato avanti per anni questo presunto amore solo per hype e lavoro. In modo particolare, Corona ha attaccato pesantemente l’influencer, definendola una “arrampicatrice sociale“.

Di fronte a queste accuse, era intervenuta la madre della Salemi pubblicando una foto insieme al genero, così da smentire il gossip. Tuttavia, questi scatti non sono bastati a placare le indiscrezioni e, proprio poche ore fa, sono arrivate due nuove conferme della crisi o rottura tra i Prelemi. La prima a parlare è stata Deianira Marzano, che nelle sue storie Instagram ha pubblicato un lungo comunicato in cui ha rivelato di aver saputo da amici della coppia che la storia sarebbe ufficialmente finita. Addirittura, Pierpaolo sarebbe in cerca di un nuovo appartamento. Giulia e Pretelli non avrebbero ancora voluto parlare della questione, ma tramite un amico l’indiscrezione sarebbe poi arrivata a terze persone.

Poco dopo, poi, è arrivata l’indiretta conferma da parte della stessa Giulia Salemi. La conduttrice italo persiana ha rotto il silenzio sul suo canale broadcast di Instagram e ha cercato di spiegare a grandi linee la situazione. L’influencer ha pubblicato una foto della mano di Pierpaolo, scrivendo: “Vi leggiamo e ci dispiace essere assenti ma a volte il silenzio serve a guardarsi dentro per capire dove si sta andando. Beato il web che ha la verità in tasca su tutto, noi la stiamo ancora cercando”.

Dunque, con poche e semplici parole, la Salemi ha confermato la crisi in corso con il fidanzato. Tuttavia, pare che non si tratti ancora di una rottura definitiva, bensì la coppia starebbe ancora cercando di capire come affrontare la situazione. Questa non è la prima volta che i due affrontano una crisi nell’ultimo anno, ma questa volta la questione sembra essere più seria. Per questo, stando a quanto dichiarato da Giulia, sembra quasi che i due stiano preparando i loro numerosi fan ad un eventuale annuncio ufficiale della separazione.