I pezzi da novanta del cast del Grande Fratello Vip 7 tra retroscena, segreti svelati e chicche personali. Alfonso Signorini, Giulia Salemi, Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono stati protagonisti di un’intervista a quattro nell’ultimo numero di Chi Magazine, spiegando dettagliatamente in che rapporti sono al di fuori del contesto televisivo. Pronti via e il conduttore del reality show ha reso noto come sceglie le opinioniste, puntualizzando che principalmente si fida del suo “istinto” e che Giulia Salemi è “una scommessa vinta” e che, “come la Volpe, è attenta ai social, solo che lo fa per ruolo e non per vizio (risata, ndr)”.

In tv, per ovvie esigenze lavorative e professionali, quando si è ripresi sembra sempre che tutto fili liscio e che i conduttori e gli altri membri del cast siano tutti ‘amiconi’. Invece è noto che non sempre è così e che quando le telecamere si spengono ci sono attriti e antipatie. Succede lo stesso anche tra i protagonisti del GF Vip 7? Pare proprio di no. Così la moglie di Paolo Bonolis su Signorini:

“Forse sono una folle, ma mi rivolgo ad Alfonso per avere supporto psicologico e lui riesce sempre a dirmi la cosa giusta al momento giusto, credo che la mia parte bianca si sia trovata con la sua parte nera e la sua parte nera si sia trovata con la mia parte bianca: le nostre anime si sposano e formano un grigioperla. Siamo nudi l’una davanti all’altro, possiamo permetterci di dire quello che pensiamo. Magari ci feriamo e ce ne rendiamo conto, ma partiamo dalla buona fede e, quindi, accettiamo anche il fatto, a volte, di essere stron*i””.

E Orietta e Giulia? Anche loro vedono nel giornalista un punto di riferimento. Così la cantante: “Sento in Alfonso un amico sincero. Infatti gli chiedo spesso consiglio sulle proposte che mi fanno perché essendo Gemelli ho una parte coi piedi per terra e una che prende il volo”. Anche l’influencer ha speso parole al miele per Signorini. E pensare che lui, inizialmente, non la sopportava:

“Una relazione cresce conoscendosi. Mi ha confessato che nel 2018, al mio primo GF Vip, non mi sopportava. Due anni dopo mi ha richiamata e adesso mi ha voluta per i social. Lui osa, sperimenta e dà fiducia ai giovani. Quanti hanno provato a introdurre una postazione social e ci sono riusciti?”

A chiudere il giro di confidenze è stato Signorini che ha confessato che a “livello umano sono rapporti forti che superano il piano professionale”. “Mi piace conoscere le persone, frequentarle, vedo spesso Giulia col fidanzato, Orietta mi manda quintali di tortellini e cappelletti, e con Sonia ho un rapporto affettuoso, le voglio molto bene”.

E tra le medesime opinioniste che rapporto c’è? La Bruganelli ha definito la conoscenza della Berti una “scoperta”, parlando di una donna “accogliente” che non ha “bisogno di superarti”. Per quel che riguarda la Salemi, ha dichiarato che quando era una concorrente del GF Vip non le stava simpatica ma che ora ha dimostrato di essere “volitiva” e di essere una ragazza che “merita di andare avanti in questo mestiere”. Anche Orietta ha confidato di avere un bel rapporto sia con la produttrice sia con l’influencer. Lo stesso vale per Giulia.

Antonella Fiordelisi, parlano le opinioniste e Signorini

Nel corso dell’intervista, le opinioniste hanno detta la loro anche su Antonella Fiordelisi, tra le concorrenti più discusse della Casa più spiata d’Italia. Così Sonia: “All’inizio ci siamo scontrate perché d’impatto è respingente però riconosco in lei una fragilità enorme e una volontà di essere ciò a cui ha sempre ambito”. Quindi ha aggiunto: “Lei può fare questo e solo questo: arrabbiarsi, provocare, parlare ininterrottamente, piangere, lasciare, riprendere. Presume che sia la carta giusta, ma non lo sarà mai: lo è ai fini del reality, non credo che sarà costruttivo per la sua carriera”.

Ancor più dura Orietta Berti: “Le hanno detto di non essere arrogante, che non è bella solo lei e che c’è anche la bellezza interiore, ma lei è solo esteriore”. Pure Giulia Salemi si è detta assai distante dai comportamenti di Antonella Fiordelisi: “Lei è una protagonista molto utile al gioco, ben venga il suo essere impulsiva, anche se non condivido tre quarti dei suoi comportamenti. Qualcuno ha paragonato la sua storia con Edoardo alla mia con Pierpaolo, ma è diverso: non godevo nel fare ingelosire Pier, lei ha un approccio differente, gode nel provocare anche le donne. Vuole fare la chica mala ma esagera”.

“Fiordelisi è nata per fare i reality, per lei esiste solo la parola ‘dinamica’”, ha chiosato Signorini.