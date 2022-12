Alfonso Signorini costretto a fare a meno di una concorrente interessante per il Grande Fratello Vip. Da tempo il conduttore Mediaset prova a far entrare nella Casa più spiata d’Italia la famosa attrice, opinionista, presentatrice e personaggio tv Sandra Milo. Per la settima edizione l’accordo sembrava cosa fatta ma all’ultimo è saltato tutto. È stata la stessa musa del regista Federico Fellini a parlarne in un’intervista rilasciata a Cusano Media Group.

Sandra Milo ha ammesso di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini, che la insegue ormai da anni, ma che la sua età si è rivelata un ostacolo insormontabile:

“Il GF Vip volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia”

Stando alle affermazioni di Sandra Milo ci sarebbero degli intoppi per gli aspiranti concorrenti troppo in là con l’età. L’attrice compirà 90 anni il prossimo marzo ma resta sempre molto energica e attiva. Di sicuro una perdita importante per il programma data la verve della star del cinema.

Eppure le quote senior al Grande Fratello Vip non mancano mai: quest’anno c’è Wilma Goich, 77 anni, mentre nella sesta edizione è stata protagonista Katia Ricciarelli (76). Non vanno poi dimenticate le partecipazioni di Barbara Alberti, 79, e Eleonora Giorgi, 69.

Se al Grande Fratello Vip ha dovuto rinunciare Sandra Milo resta una delle prezzemoline più in vista della tv. Quest’anno, ad esempio, ha condotto il docu-reality di Sky Quelle brave ragazze con Mara Maionchi e Orietta Berti. Le tre hanno viaggiato parecchio per questo programma, raccontando aneddoti e confidenze.

Prima di questo lavoro la Milo non conosceva Orietta: per Sandra una piacevole scoperta, come ribadito nella sua ultima intervista. A detta dell’attrice la Berti è una persona sicura di sé, consapevole del suo talento e del suo percorso privato e professionale. Una donna sempre fedele a se stessa.

Il Grande Fratello Vip non sarebbe stata la prima volta in un reality show per Sandra Milo. Nel 2010 ha partecipato all’Isola dei Famosi – all’epoca ancora condotta da Simona Ventura con Rossano Rubicondi in qualità di inviato – arrivando fino alla semifinale.

Sandra Milo ha confidato di essersi molto divertita in Honduras. Non ha esitato a definirla un’esperienza fantastica, un’occasione preziosa per scoprire nuovi lati di se stessa, capire i propri limiti e i propri pregi e soprattutto scoprire dove poter arrivare con impegno e determinazione.