Sal Da Vinci (in un Sanremo piatto) ha l’Ariston in pugno: spiazzato e in lacrime

Un Sal Da Vinci spiazzato è quello che il pubblico vede subito dopo la sua esibizione durante la terza serata al Festival di Sanremo 2026. Nel corso della prima, gli spettatori presenti al Teatro Ariston avevano già accolto con entusiasmo il cantante napoletano. In sottofondo, durante la sua discesa dalle scale, risuona in tutto il teatro il suo brano di successo Rossetto e Caffè. Ed ecco che tutti gli spettatori, nella prima serata, avevano intonato felici la canzone, che da ormai diverso tempo fa compagnia a molti italiani.

Carlo Conti aveva dovuto calmare i presenti, facendo notare che non era quello il brano presentato dal cantante per la sua partecipazione al Festival, ovviamente. L’artista aveva reagito con un enorme sorriso, visto che era stato accolto nel migliore dei modi. E la situazione va a migliorare per lui. Dopo aver presentato sul palco dell’Ariston Per sempre sì, il pubblico ha continuato a sostenerlo. Un chiaro segnale che la canzone portata da Sal Da Vinci ha riscosso il successo desiderato.

In effetti, sui social network, vari utenti già utilizzano il suo brano per condividere i loro video. Stasera poi tutto è apparso ancora più chiaro. Dopo la sua esibizione, nella terza serata di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si è goduto una bella standing ovation. Neppure lui se lo aspettava, ma i presenti nel teatro si sono alzati in piedi applaudendolo. Gli applausi sembravano non finire mai. Il cantante, infatti, è rimasto sul palco qualche minuto in più del previsto, portandosi via poi tutto l’affetto.

Ma prima di andare via, l’artista ha mostrato la sua gratitudine, mostrandosi spiazzato per questa reazione del pubblico presente e piangendo. Infatti, Da Vinci non ha trattenuto le lacrime di fronte agli applausi infiniti e alle urla degli spettatori. Arriva così una reazione emozionante in un Festival che appare piatto, da tutti i punti di vista. Se non fosse stato per la presenza di Achille Lauro, anche la serata di ieri risultava poco movimentata.

Intanto, il cantante napoletano si gode il successo ottenuto con questa sua partecipazione a Sanremo 2026 anche dopo le esibizioni sul palco. Sui social network e in radio, ormai il suo brano sta divenendo un tormentone. Di sicuro, Da Vinci non si pentirà di aver preso parte all’evento e potrà godere in futuro di risultati soddisfacenti.