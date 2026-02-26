Achille Lauro non presenta Fedez come da scaletta, la spiegazione di Conti non convince nessuno

Giallo durante la seconda serata di Sanremo 2026: secondo la scaletta fornita dalla Rai, Achille Lauro, in veste di co-conduttore, avrebbe dovuto presentare Marco Masini e Fedez, che sono in gara con il brano intitolato “Male necessario”. Tuttavia, il cantautore romano, sul più bello, non si è palesato. A introdurre il tandem di artisti ci ha pensato Laura Pausini. La faccenda non è passata sottotraccia. Carlo Conti, nella conferenza stampa in vista della terza serata del Festival, ha dato una spiegazione sulla modifica della scaletta. Quanto esternato, però, ha convinto ben poco.

Sanremo 2026, Achille Lauro sparisce e non presenta Fedez: parla Carlo Conti

“Lauro assente durante la presentazione di Fedez? Solo un caso, era un refuso rimasto da una vecchissima scaletta. Ogni tanto succede, quando qualcuno non è ancora pronto si cambia perché dietro le quinte possono succedere tante cose. Ieri per esempio ho fatto fare una corsa a Lillo che è dovuto scendere di corsa dal terzo piano”. Così Conti. Infatti, viene da dire che Lillo la corsa dal terzo piano l’ha fatta, Achille Lauro no. Per farsi un’idea della situazione è bene fare un passo indietro di qualche anno.

Perché è calato il gelo tra Lauro e Fedez?

Nel 2021 Lauro e Fedez, insieme a Orietta Berti, furono protagonisti della hit estiva “Mille”. I due cantanti avevano un bel rapporto sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano. Mesi dopo, hanno smesso di avere qualsiasi tipo di rapporto. Si sussurra che Achille, quando il rapper milanese era sposato, abbia avuto degli incroci ‘pericolosi’ con Chiara Ferragni.

Che qualcosa sia accaduto tra i due artisti è palese. Anche perché Fedez non ha fatto nulla per nasconderlo. Dopo la rottura con l’influencer, a un evento, intonò una rima tutt’altro che carina nei confronti del collega: “Il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro”. Ma davvero quest’ultimo ha avuto un flirt clandestino con Ferragni? Chissà… Dai diretti interessati non sono arrivate né conferme né smentite.

In verità, Lauro, lo scorso anno, cercò in qualche modo di mettere a tacere le voci. “Alcuni hanno fatto dei pettegolezzi e della cronaca rosa il loro mestiere, e ne traggono profitto. Per fortuna io continuo a vivere nel mondo dei grandi sogni e di chi osa sognare in grande. Sono totalmente immerso nei miei progetti e, trascorrendo molto tempo a fare il mio meglio, non seguo il gossip, che sinceramente non mi interessa”, aveva dichiarato. Strano è che non abbia detto semplicemente “la voce su di me e Chiara è falsa”.

Quel che è certo è che con Fedez i rapporti si sono fatti glaciali. Si arriva al Festival di Sanremo 2026 e Lauro, proprio quando doveva presentare l’ex amico, sparisce. Secondo Carlo Conti si è verificata una semplice coincidenza, secondo quasi tutti coloro che conoscono la storia no. Molti sostengono infatti che Lauro o Fedez, o entrambi, abbiano voluto evitare un incontro ravvicinato ‘pericoloso’.