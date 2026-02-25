Conti snobbato a Sanremo e oscurato da Lauro: il gesto della campionessa

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha deciso di farsi affiancare anche da Achille Lauro. Ormai star di questo evento musicale su Rai 1, questa volta il cantante torna nelle vesti di co-conduttore. Dunque, oltre a Laura Pausini, il direttore artistico può godere della presenza di Lauro e non solo. Infatti, per la serata Conti ha scelto di ospitare sul palco anche Pilar Fogliati e Lillo in questo ruolo. Ma ad attirare tutta l’attenzione del pubblico (e a quanto pare non solo) è appunto il cantante di 16 marzo.

Il co-conduttore è stato accolto alla grande dagli spettatori presenti nel Teatro Ariston. Quando è approdato sul palco, chiamato da Conti, il cantautore è stato ricoperto di urla e applausi. Conti si è dovuto fermare per permettere al pubblico presente di acclamare Lauro. Ed ecco che quest’ultimo è riuscito poi anche a oscurarlo. Ciò è accaduto quando sono arrivate sul palco le campionesse dei Giochi di Milano-Cortina, con i campioni paralimpici.

Il desiderio del direttore artistico si è esaudito, in questa edizione priva di polemiche, fatta eccezione per quella creata la scorsa notte da Elettra Lamborghini. Infatti, il conduttore aveva espressamente dichiarato, nelle scorse settimane, di voler portare al Teatro Ariston i campioni italiani delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ed ecco che stasera sono così salite sul palco Francesca Lollobrigida (vincitrice di due ori nel pattinaggio di velocità) e Lisa Vittozzi (vincitrice della medaglia d’oro del biathlton).

Ad attirare l’attenzione del pubblico è stata quest’ultima. La biatleta italiana, campionessa olimpica nell’inseguimento a Milano Cortina 2026, ha letteralmente snobbato Carlo Conti a Sanremo 2026. I telespettatori hanno notato la faccia sconcertata e delusa del direttore artistico, che si è reso conto di questo gesto, di sicuro avvenuto in modo involontario. Infatti, è chiaro che Vittozzi non si sia resa conto di quanto fatto.

Al contrario, la campionessa non ha dimenticato di salutare Lauro, anche lui presente sul palco in quel momento. Infatti, il pubblico l’ha vista recarsi solo dal cantautore, stringendogli la mano, dimenticandosi del conduttore. Tanta ironia sui social network, dove i telespettatori si stanno lasciando andare a vari commenti legati a questo momento.

“Dimentica di stringere la mano a Carlo Conti, dopo averla stretta ad Achille Lauro. Era totalmente innamorata e la capisco” e ancora “La faccia di Carlo Conti perché Lisa va dritta solo da Achille Lauro”. Il momento ha fatto sorridere questi telespettatori, ai quali non è sfuggito il mancato gesto, in un Festival ben lontano dai momenti iconici regalati da Amadeus e Fiorello.