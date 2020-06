Safiria Leccese oggi: nuova vita lontano dalla tv per la giornalista

Che fine ha fatto Safiria Leccese: cosa fa oggi la giornalista e presentatrice

Nuova vita per Safiria Leccese, l’ex giornalista di Studio Aperto. Da qualche anno la conduttrice è sparita dal mondo della televisione: le ultime apparizioni risalgono al 2016, prima alla guida del programma La strada dei miracoli, poi come ospite di Ciao Darwin 7. Ma la 50enne non ha mai smesso di lavorare. È diventata una scrittrice affermata e ha pubblicato due libri: La strada dei miracoli e La ricchezza del bene-Storie di imprenditori fra anima e business. Quest’ultimo è uscito di recente – lo scorso aprile, in piena emergenza Coronavirus – e sta scalando le classifiche dei libri più venduti in Italia, tanto che spesso la Leccese è ospite di programmi radiofonici e televisivi proprio per presentare il suo ultimo lavoro. Una vita decisamente diversa per la presentatrice, che è fiera degli obiettivi raggiunti che condivide con il marito.

La vita lavorativa e privata della giornalista Safiria Leccese

Classe 1970, Safiria Leccese è nata a Gaeta – in provincia di Latina – ma oggi vive a Roma con il marito, un facoltoso avvocato romano. La coppia è unita da anni e condivide la fede cattolica. Safiria e il marito hanno un figlio, il cui nome non è noto, che dovrebbe avere circa otto anni. L’ex mezzo busto del Tg di Italia Uno è da sempre molto riservata e neppure su Instagram, dove è quotidianamente attiva, condivide scatti o video di famiglia. Safiria preferisce tenere questa parte della sua vita più privata possibile e lontana da gossip o malelingue spiacevoli.

Di cosa parla l’ultimo libro della giornalista Safiria Leccese

Nel libro La ricchezza del bene-Storie di imprenditori fra anima e business Safiria Leccese racconta la storia di dieci imprenditori che hanno fatto dell’azienda una famiglia, che sono stati capaci di fare del bene non solo ai propri dipendenti, ma anche a un territorio, talvolta in Paesi lontani. La giornalista ha deciso di parlare di una imprenditoria che fa profitti importanti, mai realizzati calpestando le persone ma, anzi, valorizzandole. La Leccese si è recata in posti diversi, incontrando i fondatori, gli imprenditori, gli amministratori delegati, i collaboratori e i dipendenti.