Sacrificio d’amore 2, anticipazioni ultima puntata: Brando e Silvia vengono arrestati

Sacrificio d’amore 2, anticipazioni puntata 23 Agosto

Siamo ormai giunti alla fine della seconda stagione di Sacrificio d’amore, la fiction di Canale 5 che vede protagonisti gli attori Francesco Arca e Francesca Valtorta. Dopo aver trasmesso la prima parte della fiction, Mediaset aveva deciso di interromperla e rimandare la trasmissione del resto delle puntate. Nonostante l’inizio un po’ difficile Sacrificio d’amore è riuscito a conquistare l’affetto dei telespettatori che si sono appassionati all’amore impossibile di Brando e Silvia. Domani sera, Giovedì 23 Agosto, andrà in onda su Canale 5 in prima serata l’ultima imperdibile puntata di Sacrificio d’amore 2. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme con le anticipazioni dell’ultimo appuntamento.

Brando condannato a morte

Nell’ultima puntata di Sacrificio d’amore 2 ci sono molti colpi di scena. È arrivato per Brando il momento di conoscere il verdetto finale del tribunale di guerra. Con lo stupore di tutti Brando viene inaspettatamente condannato a morte e ormai per lui non c’è niente da fare, nessuno sembra poterlo salvare dal suo destino crudele. Lucrezia, venuta a conoscenza della condanna di suo marito, decide di raggiungerlo immediatamente per poterlo vedere un’ultima volta. Purtroppo, però, la donna viene coinvolta in un incidente stradale da cui fortunatamente esce illesa. Lucrezia, a causa dell’incidente, non riesce ad andare ad abbracciare suo marito. A consolare Brando, però, ci pensa Silvia che corre da lui e i due passano la notte insieme in carcere mentre Lucrezia si trova in ospedale. Dopo aver trascorso la notte con Silvia, per Brando è giunto il giorno dell’esecuzione. Ormai è tutto pronto, Brando sta per essere giustiziato, ma un colpo di scena gli salva la vita: il plotone di esecuzione decide di annullare tutte le sue condanne e di lasciarlo libero.

L’arresto di Brando e Silvia

Dopo essere scampato alla morte Brando capisce che deve seguire il suo cuore e sceglie di lasciare Lucrezia per poter finalmente vivere il suo amore con Silvia. Proprio però quando i due sono sul punto di partire per Parigi, la polizia li raggiunge e li arresta per concubinato. Riusciranno a salvarsi? Non ci resta che aspettare il gran finale di domani di Sacrificio d’amore 2.