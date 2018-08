Sacrificio d’amore 2, anticipazioni settima puntata: l’incidente di Lucrezia

Sacrificio d’amore 2, anticipazioni puntata 15 Agosto

Siamo ormai entrati nel vivo della seconda stagione di Sacrificio d’amore, la fiction di Canale 5 che ha come protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta. La fiction, inizialmente sospesa a causa degli ascolti bassi, è tornata in prima serata su Canale 5. Nonostante il mancato coinvolgimento da parte del pubblico, Mediaset ha deciso di dare un’opportunità a Sacrificio d’amore che questa sera è in onda con la sesta puntata della seconda stagione. Tanti sono i colpi di scena e le vicende travagliate che caratterizzano questa fiction. Sullo sfondo della prima guerra mondiale l’amore impossibile tra Silvia e Brando sembra ormai essere dimenticato. La settima puntata di Sacrificio d’amore 2 andrà in onda Mercoledì 15 Agosto in prima serata su Canale 5.

Inizia la Prima Guerra Mondiale

La settima puntata di Sacrificio d’amore si prospetta scoppiettante. Siamo infatti arrivati ad un punto della storia molto importante: lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il conflitto mondiale è ormai alle porte e gli abitanti di Carrara cercano di prepararsi in tempo. Livio Farnesi e Alberto Corradi decidono di aprire una fabbrica di armi in occasione della guerra proprio allo scopo di vendere più armi possibili in vista del conflitto e trarne così guadagno. Intanto le persone che non accettano questa guerra decidono di ribellarsi e di manifestare nelle piazze. Intanto Alessandro è sempre più affascinato da Nanà e quest’attrazione lo porta a stordirsi con dell’oppio e ad avere un forte malore.

Lucrezia ferita

Mentre tutti si preparano ad affrontare la guerra, Lucrezia partecipa ad una delle manifestazioni in piazza durante la quale rimane gravemente ferita. A soccorrerla è proprio Silvia. Nel frattempo Brando ha una discussione con Corradi che, preso da un attimo di rabbia, gli confessa di essere lui il suo vero salvatore. Brando rimane scioccato, non riesce a credere che proprio Corradi gli abbia salvato la vita. Sacrificio d’amore 2 vi aspetta Mercoledì 15 Agosto in prima serata su Canale 5.